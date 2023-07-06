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Война с Россией обернется фатальными последствиями для США

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Трефилов

Все больше политологов, в том числе американских, говорят о распаде Соединенных Штатов, пишет Al-Watan Syria. Выживая за счет бесконечных войн, Америка решила бороться со слишком сильными противниками — Россией и Китаем. Эта ошибка будет стоить США очень дорого, считает автор статьи.

Несколько дней назад бывший советник бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, профессор Йорам Пери на политическом симпозиуме в Тель-Авиве предупредил о крахе США, опубликовав статью «Начался ли конец Америки, и приближается ли ее распад?». Он заметил, что в крупнейших американских книжных магазинах в разделе «Политика» выставлены труды современных авторов с похожими названиями. Например, «Разделенные Штаты Америки», «США и их усиливающийся раскол», «Америка, раскол и поляризация», «Соединенные Штаты и новая холодная война, «Америка и марш к краху».

Пери указывает, что авторы этих книг — из самых влиятельных политологов, которые раньше представляли свои аналитические материалы в авторитетных американских изданиях. И во всех этих работах поднимается одна тема: фрагментация США.

История Соединенных Штатов основана на ведении расовых войн белыми иммигрантами с владельцами земель, индейцами. А затем, когда первые одержали победу, началась борьба белых против черных. Этот конфликт идет до сих пор, причем только усугубляясь и включив в себя войну между белыми янки и латиноамериканцами.

За последние два столетия американские администрации устраняли последствия и осложнения этих войн и внутренних расовых конфликтов, сея хаос за рубежом. Они были заняты противостоянием с латиноамериканскими странами в XIX веке, затем Первой и Второй мировой войной а также конфронтацией с СССР в ХХ веке. Чтобы сохранить то, что США приобрели в результате войн против других народов, избегая столкновений с превосходящими армиями противников.

Нет никаких сомнений в том, что упомянутые книги теперь посвящены войне, которую Соединенные Штаты и НАТО ведут против России, и ее последствию — фрагментации их мощи и влияния в мире. Эта война отличается от всех других, которые ведут американские империалисты, потому что она направлена против двух сверхдержав, России и Китая. Арена борьбы расширяется, включая Европу и Азию. Это противостояние впервые может перекинуться на территорию США.

Сегодня некоторые страны НАТО, даже если бы захотели участвовать в глобальной войне Америки против России, не нашли бы боеспособной армии. Народ также не поддержал бы это решение. Так, Франция столкнулась с внутренними проблемами из-за ее расистской политики и экономического кризиса, сопровождающегося ее неспособностью погасить кредиты, которые составляют несколько триллионов евро.

С этими же трудностями пытаются справиться Германия, Италия и Великобритания, в то время как США рассчитывают на их участие в опосредованной и продолжительной войне против России. Похоже, что с этого момента американские политологи осознали, что эта борьба с Россией и подготовка к вооруженному конфликту с Китаем приведут к распаду Соединенных Штатов.

Пери предостерегает от такого исхода, поскольку Израиль также утратит влияние, когда империалистическое государство, которое десятилетиями гарантировало ему выживание, распадется. Тогда Израиль тоже ждет крах.

Автор: Тахсин аль-Халаби (تحسين الحلبي)

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Великобритания
Германия
Израиль
Италия
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
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