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Известия.ru

Военный эксперт назвал главное отличие российской артиллерии от западной

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Литовкин: артиллерия РФ выдерживает высокую интенсивность огня в отличие от западной

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин 5 июля объяснил «Известиям», почему западная артиллерия не предназначена для интенсивных боевых действий.

Ранее полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке, консультант по военной промышленности Петр Пятаков сообщил газете Financial Times о том, что конфликт на Украине продемонстрировал, что западная артиллерия не предназначена для интенсивных боев. По его словам, западным системам в отличие от систем советского образца «требуется перерыв» после двух-трех минут стрельбы на максимальной скорости.


Как указал Литовкин, западная артерия в первую очередь создавалась для ведения «экспедиционных войн», то есть для нападения.

«Как правило, Запад воевал со странами третьего мира: Ирак, Афганистан, Сомали. Поэтому интенсивность огня была не столь высокой, там не надо было делать более массивные стволы, более закаленные стволы, применять более стойкие металлы, не надо было делать гидравлические системы наката и отката», — сказал он.

Эксперт отметил, что Западу было важно, чтобы оружие было легким, чтобы его можно было быстро перемещать. У России же были другие задачи.

«У нас был опыт Великой Отечественной войны, где боевые действия были очень интенсивные, и к концу войны, когда мы брали Берлин, мы размещали 100 орудий на 1 км фронта. Такая интенсивность огня. Поэтому у нас давно заложена традиция, чтобы были закаленные стволы, чтобы мощная сталь была, углеродистая для этих стволов, и так далее, чтобы они выдерживали высокие темпы стрельбы. Вот это и проявляется на Украине», — сказал он.

По словам Литовкина, «хваленые» американские гаубицы М777 не выдерживают большого количества выстрелов.

«Сейчас Украина производит 11–12 тыс. выстрелов в сутки, и никакие западные гаубицы этот темп не выдерживают. Они быстро ломаются, нуждаются в ремонте или замене. Запад не готов к таким темпам стрельбы», — подчеркнул собеседник «Известий».

Накануне корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что бойцы самоходного артиллерийского дивизиона Западного военного округа ликвидировали взводно-опорный пункт ВСУ.

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. По его словам, потери противника составили до 290 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, САУ «Акация», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Афганистан
Германия
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Продукция
2С3 Акация
Мста-Б
Мста-С
Компании
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Минoбороны РФ
Персоны
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