Шольц назвал обеспечение безопасности приоритетом для бюджета Германии на 2024 год

Канцлер ФРГ вновь назвал конфликт на Украине "переломным моментом"

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Обеспечение безопасности Германии и НАТО, а также усиление Бундесвера (вооруженных сил) станет приоритетом и одновременно вызовом для бюджета ФРГ на 2024 год. Такое мнение высказал в среду канцлер федеративной республики Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

"Он (бюджет на 2024 год - прим. ТАСС) имеет приоритеты, которые очевидны. Прежде всего, важна безопасность нашей страны", - сказал Шольц и вновь назвал конфликт на Украине "переломным моментом".

Канцлер напомнил, что власти ФРГ оказывают поддержку Киеву. "Это должно быть профинансировано, ведь никто не может сказать, как долго эта война продлится, и мы должны преодолеть эти вызовы", - сказал он. "Это касается, конечно, особенно необходимости усиления Бундесвера", - заметил канцлер. Он указал на создание властями спецфонда для развития Бундесвера объемом €100 млрд.

"Безопасность - серьезный вызов и, конечно, это означает также вызов для всего бюджета", - констатировал Шольц.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. Эксперты в ФРГ неоднократно говорили, что улучшения материально-технической базы Бундесвера за последние месяцы добиться не удалось, а из фонда была потрачена лишь незначительная часть средств.