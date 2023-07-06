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РИА Новости

Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет в Арктике

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Дальний противолодочный самолет Ту-142М
Дальний противолодочный самолет Ту-142М.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Противолодочный самолет Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана, сообщила пресс-служба Северного флота.

"Продолжительность полета экипажа Ту-142 составила более 9 часов. Экипаж противолодочного самолета выполнил полет над акваторией Баренцева и Карского морей, а также южной части Северного Ледовитого океана", - сообщили на флоте.

Отмечается, что экипаж провел ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

На флоте подчеркнули, что полет Ту-142 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-142
Проекты
Арктика
СФ
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