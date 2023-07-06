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ЦАМТО

Saab поставит новую партию гранатометов "Карл Густав" ВС Австралии

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Гранатомёт Carl Gustaf M4
Гранатомёт Carl Gustaf M4.
Источник изображения: saabgroup.com

ЦАМТО, 5 июля. Шведская компания Saab 4 июля объявила о подписании с Минобороны Австралии контракта на поставку дополнительных 84-мм противотанковых гранатометов "Карл Густав" M4.

Стоимость продажи составляет 400 млн. швед. крон. Количество проданных гранатометов не раскрывается. Поставки должны быть выполнены в течение 2024-2025 гг.

Первый контракт на поставку новейшей версии разработанного Saab гранатомета "Карл Густав", "Карл Густав" M4, ВС Австралии заключили в сентябре 2018 года, став шестой страной в мире, которая приобрела данную систему вооружения. На текущий момент данная версия заказана ВС более 15 стран.

Последняя версия 84-мм ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" M4 отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Помимо использования стандартного телескопического прицела от версии M3, Saab оборудовала M4 интерфейсом для установки перспективных "интеллектуальных" прицелов для повышения точности и вероятности поражения цели.

Новая версия совместима со всеми ранее разработанными типами боеприпасов. Как заявлено, гранатомет обеспечивает пуск трех типов противотанковых гранат, трех типов многоцелевых гранат для поражения транспортных средств, зданий и сооружений, двух типов боеприпасов для поражения живой силы противника, а также дымовых и осветительных гранат.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Швеция
Продукция
Carl Gustaf M4
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