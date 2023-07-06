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Военное обозрение

Болгария торгуется с США по поводу передачи С-300 Украине

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Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения СВО перед западными кураторами киевского режима остро встал вопрос укрепления ПВО незалежной. ЗРК С-300, наиболее мощная зенитная система из имевшихся в Европе советских систем, находилась на вооружении только трех стран – Словакии, Болгарии и Греции.

Братислава, не задумываясь, поставила свой единственный дивизион С-300 незалежной и теперь вынуждена признать, что практически полностью утратила возможности ПВО. Афины сразу отказались передавать С-300 ВСУ, заявив о необходимости защиты собственного воздушного пространства ввиду имеющихся на границе угроз. Примеру Греции последовала и София, обладающая, по данным IISS, 8 ПУ С-300ПМУ (две батареи) и 12 С-200.

Однако в последние дни в болгарской прессе были обнародованы подробности переговоров властей страны с американскими представителями по поводу С-300. Судя по накалу страстей, решение этого вопроса не за горами.

Как указывается в издании Bulgarian Military, в декабре 2022 года Болгарию посетила делегация США, которая предложила Софии передать киевскому режиму свои ЗРК С-200 и С-300. Однако президент Румен Радев и глава военного ведомства Димитар Стоянов выступили против этого, опасаясь ослабления собственной ПВО.

Как отмечается, за передачу ВСУ советских систем Вашингтон предлагал всего $200 млн военной помощи. Со своей стороны отметим, что С-200/300 полноценно мог бы заменить лишь ЗРК Patriot. Однако один комплекс этой системы обходится в $450-500 млн, не говоря уже о стоимости дивизиона. Поэтому выделяющейся Вашингтоном компенсации явно недостаточно для адекватной замены. С учетом этого становится ясным отказ властей от передачи советских ЗРК Киеву и попытки выторговать у США более лучшие условия сделки.

Минобороны утверждает, что Болгария не отказалась от [предоставления ВСУ] помощи, а, скорее, еще не достигла соглашения с американцами

- говорится в издании.

Однако, тот факт, что в Болгарии началась шумиха вокруг этого вопроса, означает серьезное давление, оказываемое на власти страны. В этих условиях следует в скором времени ожидать передачи советских ЗРК незалежной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Греция
Словакия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
С-200
С-300
С-300П
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