Индонезия вновь затягивает платежи за разработку истребителя KF-21

ЦАМТО, 5 июля. Как сообщило 3 июля Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Кореи (DAPA), власти Индонезии пропустили крайний срок представления нового графика платежей в рамках реализации совместного проекта разработки перспективного истребителя KF-21.

Задержка вновь вызвала обеспокоенность южнокорейской стороны по поводу приверженности Джакарты участию в программе. В мае руководитель DAPA Ум Дон Хван заявил, что Индонезия обязалась предоставить новый график платежей к концу июня, пытаясь ослабить беспокойство по поводу своей неоплаченной доли затрат по проекту.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с начальным соглашением, подписанным двумя странами в 2015 году, Индонезия приняла на себя обязательство оплатить 20% общих затрат на разработку истребителя, которые, по оценкам, составляют около 8,8 трлн. вон (7,9 млрд. долл.). Правительство Южной Кореи оплатит 60% расходов, а KAI покроет оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия должна получить доступ к технологиям и "ноу-хау", разработанным в рамках программы, а также право на приобретение истребителей.

В общей сложности Индонезия должна внести около 1,7 трлн. вон. Тем не менее, с января 2019 года по ноябрь прошлого года платежи были приостановлены. В ноябре 2022 года Индонезия выплатила Республике Корея 9,4 млрд. вон в рамках проекта. В феврале 2023 года были выплачены еще около 41,7 млрд. вон, однако текущая задолженность уже превышает 800 млрд. вон.

Представитель DAPA сообщил журналистам, что Индонезия пока не представила новый план и Агентство намерено провести переговоры по этому вопросу. После согласования с индонезийской стороной DAPA намерено провести встречу на высшем уровне, в ходе которой предполагается окончательно согласовать спорные вопросы.

Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Ltd. (KAI) приступила к разработке национального двухдвигательного многоцелевого боевого самолета KF-X в декабре 2015 года. Первый опытный образец выполнил первый полет 19 июля 2022 года. В настоящее время в испытаниях участвуют шесть опытных образцов. Завершить разработку предполагается к середине 2026 года.

Серийное производство самолета планируется осуществлять в течение 2026-2032 гг.