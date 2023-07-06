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Известия.ru

В МО Украины назвали страну идеальным полигоном для западного оружия

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глава минобороны Украины Резников: Киев — идеальный полигон для западного оружия

Украина — это идеальный полигон для испытания западного оружия. Об этом заявил 5 июля глава минобороны страны Алексей Резников.

«Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», — сказал он в интервью газете Financial Times.

Журналисты отметили, что различное вооружение уровня НАТО впервые подверглось совместному испытанию благодаря передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, разработанных Германией.

Кроме того, по словам Резникова, страны-союзники Киева могут увидеть уровень эффективности их оружия, а также оценить, нужна ли ему модернизация.

Накануне в минобороны Германии заявили, что Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в I полугодии 2023 года. Власти страны направили Киеву поставки на сумму €1,65 млрд.

В тот день американский портал Military Watch Magazine сообщил, что поставленная из Франции неэффективная военная техника привела к гибели боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. В статье указали, что броня колесного танка AMX-10RC считается недостаточно эффективной для боевых операций на передовой и приводит к ненужной гибели экипажей.

23 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что появление у преступных группировок оружия, которое западные страны поставляли Киеву, является актуальной угрозой мировой безопасности.


До этого, 16 июня, президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме подчеркнул, что к настоящему моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите населения Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
NASAMS
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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