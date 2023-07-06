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Интерфакс-АВН

Российские военные сообщают об учениях Ту-160 и Ту-95МС на Кольском полуострове

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Стартовали летно-тактические учения экипажей дальней авиации на самолетах Ту-160 и Ту-95МС в Иркутской и Мурманской областях, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

"Экипажи дальней авиации отработают воздушное патрулирование в заданном районе, полетные задания по маршруту в различных метеорологических условиях, а также выполнят тактические пуски авиационных средств поражений по установленным целям на полигонах", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что особое внимание в ходе учений будет уделяться отработке восстановления "летного поля в случае его разрушения диверсионными группами противника".

"Учение носит плановый характер и проводится согласно плану боевой подготовки. По завершению всех мероприятий, проводимых в рамках учений, экипажи вернутся на аэродромы базирования для подведения итогов", - сообщил командир соединения дальней авиации гвардии полковник Николай Варпахович, чьи слова приведены в сообщении.

Ту-95МС - турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, по классификации НАТО имеет название Bear - "Медведь". Самолёт предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удалённых районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

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Ту-160
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