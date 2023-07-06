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РИА Новости

МИД России заявил, что попытка контрнаступления ВСУ захлебывается

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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Замглавы МИД Галузин: российские войска дают решительный отпор попыткам ВСУ наступать

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Попытка украинского контрнаступления захлебывается, российские войска дают решительный отпор, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в среду, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

"Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований совершать, осуществлять так называемое контрнаступление. Оно захлебывается, враг несет большие потери", - заявил он журналистам.

По его оценке, Запад ни во что не ставит интересы Украины и ее народа и готов воевать с Россией до последнего украинца. "Мы готовы к тому, чтобы и далее давать отпор Западу и его украинским приспешникам, и готовы и далее продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы безусловно реализовать те цели и задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал дипломат.

Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.

Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".

Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".

Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

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