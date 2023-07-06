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ТАСС

Два корвета ВМФ России прибыли в порт Шанхая с дружественным визитом

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Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ
Корвет «Совершенный» Военно-морского флота РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Это первый с окончания антиковидных ограничений заход российских кораблей в Шанхай

ШАНХАЙ, 5 июля. /ТАСС/. Два корабля ВМФ РФ прибыли в среду в порт Шанхая с дружественным визитом. Это первый с окончания антиковидных ограничений заход российских кораблей в Шанхай, передает корреспондент ТАСС.

Корветы "Громкий" и "Совершенный" пришвартовались у пристани одной из военных баз ВМС Народно-освободительной армии Китая, расположенной у впадения реки Хуанпу в Янцзы. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России в торжественной обстановке под звуки военного оркестра встречал начальник военно-морской базы, представитель Комитета по иностранным делам Шанхая и генеральный консул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев.

На пристани выстроились китайские моряки в белой парадной форме, которые держали транспаранты с приветственными надписями на русском и китайском языках. "Да здравствует дружба между Россией и Китаем. Горячо приветствуем визит строя кораблей ВМФ РФ в Шанхай", - гласила надпись на одном из транспарантов.

"От имени генконсульства приветствуем заход двух кораблей ВМФ РФ в порт Шанхая. Их прибытие носит символический и очень важный характер. Это первый заход кораблей Тихоокеанского флота после трехлетнего периода пандемии, это наглядно свидетельствует о том, что наши государства поддерживают исключительно тесное сотрудничество абсолютно по всем направлениям, включая военно-политическое. Это особо актуально в условиях нынешней международной обстановки. Уверены, что все поставленные задачи будут успешно решены, а присутствие российских кораблей в гостеприимном Шанхае еще раз продемонстрирует добрые, дружеские и партнерские отношения между Россией и Китаем, в том числе между вооруженными силами двух стран", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Лукьянцев.

Корветы "Громкий" и "Совершенный" пробудут в Шанхае до 11 июля. 

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