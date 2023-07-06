Глава Роскосмоса презентовал в Малайзии перспективную систему космического контроля

Система "Млечный путь" будет включать 65 наземных телескопов, а также приборы наблюдения в космосе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в рамках рабочей поездки в Малайзию провел переговоры с главой Малайзийского космического агентства Азликамилем Напияхом и представил ему перспективную систему контроля околоземного пространства "Млечный путь". Об этом в среду сообщили в Роскосмосе.

"Юрий Борисов провел переговоры с главой Малайзийского космического агентства Азликамилем Напияхом. Малайзийской стороне представлены развернутые презентации о возможностях Роскосмоса в области спутникостроения, пусковых услуг, создания наземной космической инфраструктуры, пилотируемой космонавтики, дистанционного зондирования Земли, а также презентованы российский федеральный проект по созданию многоспутниковой группировки "Сфера" и перспективная система контроля околоземного космического пространства "Млечный путь", - говорится в сообщении госкорпорации.

Российская сторона также провела встречу с сопредседателем малайзийской Совместной государственно-промышленной группы по высоким технологиям Закри Абдул Хамидом.

12 апреля президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Она получит название "Млечный путь" и будет включать 65 наземных телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент системы будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на 2027 год.