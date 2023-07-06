Войти
ТАСС

Глава Роскосмоса презентовал в Малайзии перспективную систему космического контроля

425
0
0
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
Источник изображения: Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Система "Млечный путь" будет включать 65 наземных телескопов, а также приборы наблюдения в космосе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в рамках рабочей поездки в Малайзию провел переговоры с главой Малайзийского космического агентства Азликамилем Напияхом и представил ему перспективную систему контроля околоземного пространства "Млечный путь". Об этом в среду сообщили в Роскосмосе.

"Юрий Борисов провел переговоры с главой Малайзийского космического агентства Азликамилем Напияхом. Малайзийской стороне представлены развернутые презентации о возможностях Роскосмоса в области спутникостроения, пусковых услуг, создания наземной космической инфраструктуры, пилотируемой космонавтики, дистанционного зондирования Земли, а также презентованы российский федеральный проект по созданию многоспутниковой группировки "Сфера" и перспективная система контроля околоземного космического пространства "Млечный путь", - говорится в сообщении госкорпорации.

Российская сторона также провела встречу с сопредседателем малайзийской Совместной государственно-промышленной группы по высоким технологиям Закри Абдул Хамидом.

12 апреля президент России Владимир Путин одобрил создание федерального проекта автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Она получит название "Млечный путь" и будет включать 65 наземных телескопов, а также космический сегмент. Как сообщал ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС, космический сегмент системы будет включать группировку специализированных спутников мониторинга околоземного пространства. Запуск первого из них запланирован на 2027 год. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Похожие новости
08.10.2020
Зарубежные фирмы прекращают поставки микроэлектроники и запчастей для самолетов в РФ
23.09.2019
Ошибки при импортозамещении: Путин рассказал про ОПК
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
04.09.2014
Рогозин выходит в космос
07.07.2014
«Пока мы ходим перед Западом на полусогнутых ногах…»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:45
  • 52525
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 15:14
  • 0
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 14:22
  • 2
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 05.07 16:40
  • 442
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям