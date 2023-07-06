Войти
Военное обозрение

«Попала точно в яблочко»: ВМС Индии показали стрельбы тяжелой торпедой Varunastra

421
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Индии и Организация оборонных исследований и разработок страны (DRDO, примерный аналог «Ростеха») провели первые испытательные стрельбы тяжелой торпедой Varunastra.

Как сообщается в издании The Hindu, отстрел нового изделия осуществлялся с корвета противолодочной обороны класса Kamorta (Project 28) по целям, установленным БДК Jalashwa (бывший USS Trenton).

Торпеда точно попала в яблочко

- отмечается в прессе.

Varunastra разрабатывалась компанией Bharat Dynamics с середины 2000-х годов и формально принята на вооружение ВМС Индии в 2016 году. Однако ранее торпеда испытывалась только с инертными боеголовками (муляжами). В ходе новых учений по боевым стрельбам боеприпас был впервые протестирован с боевой боеголовкой, начиненной взрывчатым веществом.

Varunastra является противолодочной торпедой корабельного базирования калибра 533 мм с проводным наведением. Торпеда с электрическим приводом имеет активно-пассивное наведение и оснащена 250 кг ВВ. Возможен выбор режима скорости – 27 или 40 узлов. Максимальная рабочая глубина торпеды составляет 600 м, дальность стрельбы – 20 км. Она оснащена автономными передовыми алгоритмами самонаведения и системами навигации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
DRDO
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.10.2022
Армения закупает вооружение в Индии
14.12.2020
Индийцы завершили войсковые испытания собственного пистолета-пулемета
21.09.2020
Индийская армия получила Т-72М1 Ajeya MK2 с новой "реактивной броней"
05.01.2018
"Теджас" примет участие в крупнейших маневрах
14.07.2017
"Теджас" намерен потеснить "Золотого орла"
15.12.2014
Индийский эсминец «Колката» проведет первые стрельбы зенитными ракетами большой дальности LR-SAM в 2015 году
05.03.2011
Самолеты пятого поколения по-индийски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:45
  • 52525
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 15:14
  • 0
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 14:22
  • 2
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 05.07 16:40
  • 442
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям