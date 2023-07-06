«Попала точно в яблочко»: ВМС Индии показали стрельбы тяжелой торпедой Varunastra

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ВМС Индии и Организация оборонных исследований и разработок страны (DRDO, примерный аналог «Ростеха») провели первые испытательные стрельбы тяжелой торпедой Varunastra.

Как сообщается в издании The Hindu, отстрел нового изделия осуществлялся с корвета противолодочной обороны класса Kamorta (Project 28) по целям, установленным БДК Jalashwa (бывший USS Trenton).

Торпеда точно попала в яблочко

- отмечается в прессе.

Varunastra разрабатывалась компанией Bharat Dynamics с середины 2000-х годов и формально принята на вооружение ВМС Индии в 2016 году. Однако ранее торпеда испытывалась только с инертными боеголовками (муляжами). В ходе новых учений по боевым стрельбам боеприпас был впервые протестирован с боевой боеголовкой, начиненной взрывчатым веществом.

Varunastra является противолодочной торпедой корабельного базирования калибра 533 мм с проводным наведением. Торпеда с электрическим приводом имеет активно-пассивное наведение и оснащена 250 кг ВВ. Возможен выбор режима скорости – 27 или 40 узлов. Максимальная рабочая глубина торпеды составляет 600 м, дальность стрельбы – 20 км. Она оснащена автономными передовыми алгоритмами самонаведения и системами навигации.