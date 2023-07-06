Войти
ТАСС

Глава МО Украины: спецпредставитель КНР усомнился в способности Patriot сбивать "Кинжалы"

393
0
0
Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

Алексей Резников рассказал, что готов был предоставить доказательства, однако Ли Хуэй покинул Киев, не ознакомившись с ними

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, посещавший Киев в середине мая, не поверил в то, что американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot способны сбить российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил изданию Financial Times.

Издание пишет со ссылкой на украинских дипломатов, что китайский посланник не верил в то, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты.

"Я предложил [ему], что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - заявил Резников изданию, комментируя свои переговоры со спецпредставителем КНР в мае. Однако Ли Хуэй покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами, добавил министр.

Посольство КНР на Украине не ответило на запрос Financial Times о комментариях.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Сейчас Украине переданы две батареи систем противоракетной обороны Patriot, а всего Киеву обещаны пять батарей. Однако в опубликованном 3 июня интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимы 50 систем Patriot. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
29.05.2023
В Британии рассказали, почему сложно перехватить российские ракеты "Кинжал"
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
17.08.2022
США признали, что система ПРО в Европе направлена против России
05.05.2022
Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит
17.07.2017
Даже муха не пролетит
20.01.2017
Зачем армии России ракетный "зонтик" "Триумфа"
22.06.2015
Систему ПРО спрячут под сакурой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:45
  • 52525
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 15:14
  • 0
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 14:22
  • 2
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 05.07 16:40
  • 442
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям