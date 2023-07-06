Глава МО Украины: спецпредставитель КНР усомнился в способности Patriot сбивать "Кинжалы"

Алексей Резников рассказал, что готов был предоставить доказательства, однако Ли Хуэй покинул Киев, не ознакомившись с ними

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, посещавший Киев в середине мая, не поверил в то, что американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot способны сбить российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил изданию Financial Times.

Издание пишет со ссылкой на украинских дипломатов, что китайский посланник не верил в то, что американские Patriot перехватили российские гиперзвуковые ракеты.

"Я предложил [ему], что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - заявил Резников изданию, комментируя свои переговоры со спецпредставителем КНР в мае. Однако Ли Хуэй покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами, добавил министр.

Посольство КНР на Украине не ответило на запрос Financial Times о комментариях.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Сейчас Украине переданы две батареи систем противоракетной обороны Patriot, а всего Киеву обещаны пять батарей. Однако в опубликованном 3 июня интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимы 50 систем Patriot.