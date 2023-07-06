Резников заявил, что российские системы РЭБ подавляют боеприпасы с GPS-наведением

Глава украинского Минобороны отметил, что специалисты российских войск учатся противостоять западной технике и это вынуждает партнеров Киева постоянно "искать контрмеры"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Корректируемые по GPS артиллерийские снаряды и ракеты для MLRS имеют высокую точность, однако российские силы имеют в распоряжении серьезные системы радиоэлектронной борьбы и нашли способы глушить сигналы для наведения.

Об этом заявил газете Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава украинского Минобороны отметил, что партнерам Киева приходится постоянно "искать контрмеры", поскольку специалисты российских войск учатся противостоять западной технике. Он также указал на то, что боевые действия на Украине дали возможность западным партнерам протестировать свое вооружение в прямом столкновении с российским.