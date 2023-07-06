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РИА Новости

На Украине признали, что ВСУ не могут преодолеть российские средства РЭБ

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Резников признал, что российские системы РЭБ подавляют боеприпасы с GPS-наведением

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.

Как пояснил украинский чиновник эти снаряды были "очень точными", но мощные российские радиоэлектронные системы нашли способы их подавить.

"Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры", — сказал Резников.

Также он добавил, что недавно Киев подписал контракты на техническое обслуживание с британской оборонной компанией Babcock International, французской Nexter Systems, производящей артиллерию, и немецкой Rheinmetall, наиболее известной производством танков Leopard.

В российском МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле указывали, что накачивание ВСУ оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Babcock
Nexter
Rheinmetall
Проекты
NATO
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