В Японию прибыл последний БЛА RQ-4B "Глобал Хок"

ЦАМТО, 5 июля. Минобороны Японии сообщило о прибытии на авиабазу "Мисава" третьего и последнего высотного разведывательного БЛА большой продолжительности полета RQ-4B "Глобал Хок".

Прибытие с предприятия Northrop Grumman в Палмдейле БЛА с.н. "13-6001" завершает поставку RQ-4B "Глобал Хок" Воздушным силам самообороны Японии.

Как сообщал ЦАМТО, Япония объявила о выборе БЛА RQ-4 "Глобал Хок" компании Northrop Grumman для оснащения Воздушных сил самообороны в конце 2014 года.

В ноябре 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" трех БЛА RQ-4B Блок.30 (I) "Глобал Хок" с комплектом средств обнаружения EISS, 16 комплектов систем инерциальной/GPS навигации, а также другого связанного с контрактом оборудования, запчастей и услуг. Общая стоимость заказа была оценена в 1,2 млрд. долл.

БЛА предназначены для раннего обнаружения ракетных пусков КНДР, отслеживания действий НОАК вблизи юго-западного архипелага Японии, а также воздушного наблюдения при ликвидации последствий стихийных бедствий.

В октябре 2017 года МО США заключило с Northrop Grumman первый контракт стоимостью 130,469 млн. долл. на закупку оборудования с длительными циклами изготовления для производства БЛА RQ-4 Блок.30 (I) "Глобал Хок" Японии.

Все БЛА будут эксплуатироваться с авиабазы "Мисава" на севере Японии. В апреле 2020 года японские законодатели приняли закон, разрешающий создание на этой базе эскадрильи БЛА. Подразделение было сформировано в 2021 году.

Летные испытания первого RQ-4 (с.н. "23-6003") начались в апреле 2021 года. Он совершил посадку на авиабазе "Мисава" после перелета из США 12 марта 2022 года. Официального сообщения о прибытии в Японию второго БЛА не было, однако он присутствовал на официальной церемонии принятия "Глобал Хок" на вооружение Воздушных сил самообороны Японии 15 декабря 2022 года.

По имеющейся информации, длина RQ-4B составляет 14,5 м, размах крыла – 39,8 м, максимальный взлетный вес – 14640 кг. Аппарат способен выполнять патрулирование продолжительностью около 32 часов на высотах до 18,3 тыс. м, развивать скорость 575 км/ч, нести полезную нагрузку весом 1360 кг. Дальность полета БЛА составляет 16 тыс. км.

Поскольку ВВС США снимают с вооружения свой парк RQ-4B (последние четыре БЛА версии Блок.20 были выведены из эксплуатации в октябре 2022 года, 20 БЛА версии Блок.30 будут списаны в этом году, а девять БЛА Блок.40 – к 2027 ф.г.), Япония, Республика Корея и НАТО останутся единственными эксплуатантами БЛА этого типа.