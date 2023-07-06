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Военное обозрение

Появилось визуальное подтверждение выхода на испытания атомного подводного ракетоносца «Император Александр III» проекта «Борей-А»

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Источник изображения: topwar.ru

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" находится на этапе заводских ходовых испытаний, которые автоматически перейдут в государственные. Как заявили ранее в ОСК, ввести в боевой состав российского флота ракетоносец планируется до конца этого года.

Подводный ракетный крейсер вышел на испытания в середине июня, такая информация появлялась в открытых источниках, но официального сообщения об этом не было, как и других подтверждений. Единственное упоминание о подводном ракетоносце было в заявлении главы ОСК Алексея Рахманова, рассказавшего о планах передачи субмарин флоту в этом году. По его словам, АПРКСН "Император Александр III" передадут военным до конца года.

И вот, в начале июля, в Сети появляется первое визуальное подтверждение вышедшего на заводские ходовые испытания атомного "Борея-А". Об этом пишет блог bmpd со ссылкой на ТГ-канал "Фото флота" Олега Кулешова.

"Император Александр III" проекта 955А ("Борей-А")

Источник изображения: topwar.ru

АПРКСН "Император Александр III" - четвертый подводный ракетоносец проекта "Борей-А", построенный по модернизированному проекту. Соответственно является третьим серийным после головного ракетоносца "Князь Владимир", первого и второго серийных "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". Заложен на Севмаше 18 декабря 2015 года, спущен на воду 29 декабря 2022 года. Предназначен для Тихоокеанского флота, но это предварительная информация.

Учитывая три стратега базового проекта "Борей", новый подводный ракетоносец станет седьмым атомным подводным крейсером стратегического назначения в составе российского флота.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Князь Владимир
Компании
ОСК
РЖД
Севмаш
Проекты
955 Борей
ТОФ
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