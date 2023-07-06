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ЦАМТО

Судостроительный завод "Вымпел" спустил на воду пограничный сторожевой корабль "Буревестник"

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Пятый построенный для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" пограничный сторожевой корабль 4-го ранга "Сарыч" (заводской номер 01413) проекта 03050 (шифр "Гюйс"), он же модернизированный проект 1496М1 (шифр
Пятый построенный для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" пограничный сторожевой корабль 4-го ранга "Сарыч" (заводской номер 01413) проекта 03050 (шифр "Гюйс"), он же модернизированный проект 1496М1 (шифр "Ламантин") в "морском исполнении". На заднем плане виден построенный на том же предприятии головной пограничный сторожевой катер модернизированого проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") в варианте проекта в "речном исполнении". Рыбинск, 08.10.2020.
Источник изображения: АО "Судостроительный завод "Вымпел"

ЦАМТО, 5 июля. На судостроительном заводе "Вымпел" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) 4 июля состоялся торжественный спуск на воду пограничного сторожевого корабля "Буревестник" проекта "Гюйс" (ПСКР).

В церемонии приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, генеральный директор ССЗ "Вымпел" Владимир Катышев, первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков и другие гости.

"Несмотря на санкционное давление со стороны недружественных государств российские кораблестроители демонстрируют хороший запас прочности. Пример предприятий ОСК (куда входит и судостроительный завод "Вымпел") показывает, что большинство наших верфей и конструкторских бюро динамично адаптировались к изменениям конъюнктуры, успешно развиваются и своевременно выполняют поставленные государством задачи. Отдельно отмечу исполнителей государственного оборонного заказа. Спуск на воду пограничного сторожевого корабля проекта "Гюйс" на судостроительном заводе "Вымпел" – один из ярких примеров разработки и создания самых современных кораблей", – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

"Спуск корабля – это знаковое событие важное не только для предприятия и его работников, но и для города, для области и для всей страны. Этот корабль после прохождения швартовных, ходовых и государственных испытаний будет защищать границы нашей Родины, как и другие 5 катеров этого проекта, построенные на нашем предприятии. В него вложен труд всего предприятия: конструкторов, технологов, производственных рабочих, строителей, плановиков вспомогательных служб. Все вместе мы делаем одно большое и важное дело – строим корабли, которые обеспечивают защиту наших территорий", – заявил генеральный директор ССЗ Владимир Катышев.

Глава региона Михаил Евраев в своем выступлении поздравлял коллектив предприятия со значимым событием, подчеркнув, что "президент Владимир Путин уделяет огромное внимание судостроению. Ярославская область вносит свой весомый вклад в развитие отрасли и укрепление обороноспособности нашей страны. У нас есть колоссальный опыт и наработки в этой сфере, ресурсная и промышленная база, огромный потенциал научной и конструкторской школ. Мы заинтересованы, чтобы наши судостроительные предприятия развивались, чтобы росла заработная плата, а продукция была современной и высокотехнологичной".

В ходе церемонии был совершен чин освящения корабля. Крестная мать ПСКР "Буревестник" – ведущий специалист отдела материально-технического снабжения Наталья Бухарина.

Корабль предназначен для решения следующих задач:

- контроль соблюдения установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море;

- задержание судов-нарушителей, включая быстроходные суда и катера, доставка на них осмотровых групп;

- выполнение грузоперевозок и перевозок личного состава в интересах пограничных органов;

- портовые операции в пунктах базирования пограничных органов;

- оказание помощи терпящим бедствие судам на внутренних и внешних рейдах;

- тушение пожаров на судах и береговых сооружениях.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Персоны
Путин Владимир
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