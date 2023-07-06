Судостроительный завод "Вымпел" спустил на воду пограничный сторожевой корабль "Буревестник"

Пятый построенный для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России на АО "Судостроительный завод "Вымпел" пограничный сторожевой корабль 4-го ранга "Сарыч" (заводской номер 01413) проекта 03050 (шифр "Гюйс"), он же модернизированный проект 1496М1 (шифр "Ламантин") в "морском исполнении". На заднем плане виден построенный на том же предприятии головной пограничный сторожевой катер модернизированого проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") в варианте проекта в "речном исполнении". Рыбинск, 08.10.2020.

ЦАМТО, 5 июля. На судостроительном заводе "Вымпел" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) 4 июля состоялся торжественный спуск на воду пограничного сторожевого корабля "Буревестник" проекта "Гюйс" (ПСКР).

В церемонии приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, генеральный директор ССЗ "Вымпел" Владимир Катышев, первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков и другие гости.

"Несмотря на санкционное давление со стороны недружественных государств российские кораблестроители демонстрируют хороший запас прочности. Пример предприятий ОСК (куда входит и судостроительный завод "Вымпел") показывает, что большинство наших верфей и конструкторских бюро динамично адаптировались к изменениям конъюнктуры, успешно развиваются и своевременно выполняют поставленные государством задачи. Отдельно отмечу исполнителей государственного оборонного заказа. Спуск на воду пограничного сторожевого корабля проекта "Гюйс" на судостроительном заводе "Вымпел" – один из ярких примеров разработки и создания самых современных кораблей", – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

"Спуск корабля – это знаковое событие важное не только для предприятия и его работников, но и для города, для области и для всей страны. Этот корабль после прохождения швартовных, ходовых и государственных испытаний будет защищать границы нашей Родины, как и другие 5 катеров этого проекта, построенные на нашем предприятии. В него вложен труд всего предприятия: конструкторов, технологов, производственных рабочих, строителей, плановиков вспомогательных служб. Все вместе мы делаем одно большое и важное дело – строим корабли, которые обеспечивают защиту наших территорий", – заявил генеральный директор ССЗ Владимир Катышев.

Глава региона Михаил Евраев в своем выступлении поздравлял коллектив предприятия со значимым событием, подчеркнув, что "президент Владимир Путин уделяет огромное внимание судостроению. Ярославская область вносит свой весомый вклад в развитие отрасли и укрепление обороноспособности нашей страны. У нас есть колоссальный опыт и наработки в этой сфере, ресурсная и промышленная база, огромный потенциал научной и конструкторской школ. Мы заинтересованы, чтобы наши судостроительные предприятия развивались, чтобы росла заработная плата, а продукция была современной и высокотехнологичной".

В ходе церемонии был совершен чин освящения корабля. Крестная мать ПСКР "Буревестник" – ведущий специалист отдела материально-технического снабжения Наталья Бухарина.

Корабль предназначен для решения следующих задач:

- контроль соблюдения установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море;

- задержание судов-нарушителей, включая быстроходные суда и катера, доставка на них осмотровых групп;

- выполнение грузоперевозок и перевозок личного состава в интересах пограничных органов;

- портовые операции в пунктах базирования пограничных органов;

- оказание помощи терпящим бедствие судам на внутренних и внешних рейдах;

- тушение пожаров на судах и береговых сооружениях.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".