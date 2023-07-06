Times: у НАТО остался год, чтобы принять Киев в альянс до возможного переизбрания Трампа

Как считает обозреватель издания Роджер Бойес, в случае избрания Дональда Трампа в 2024 году президентом США Украина больше не сможет рассчитывать на нынешний уровень военной помощи

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. У НАТО остался всего год, чтобы принять Украину в альянс до возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Об этом в авторской статье, опубликованной во вторник газетой The Times, написал обозреватель Роджер Бойес.

"На это [вступление Киева в альянс] у НАТО есть всего год <...>, потому что вашингтонский саммит [НАТО] в следующем году может стать последним торжественным моментом Байдена до [возможного] возвращения Дональда Трампа в Белый дом", - написал Бойес. Как он отмечает, в случае избрания Трампа в 2024 году президентом США Украина больше не сможет рассчитывать на нынешний высокий уровень военной помощи.

Бойес также призвал сейчас начать поиск "надежного способа обеспечения безопасности Украины, пока процесс вступления проходит через парламенты и канцелярии".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вступление Украины в НАТО во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. По его словам, на июльском саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. В офисе президента также указали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.