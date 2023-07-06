Воздушный замок: украинская авиация несет потери в попытке прикрыть войска

ВФУ проводят перегруппировку в преддверии новой фазы контрнаступления, полагают эксперты

С начала месяца резко увеличились потери военно-воздушных сил Украины — уже сбито несколько штурмовиков, вертолетов и истребителей, сообщили 4 июля в Минобороны РФ. Это связано с активизацией авиации противника: своими ударами она пытается прикрывать перегруппировку наземных войск, не допустить, чтобы в этот момент российские подразделения перешли в контрнаступление, рассказали источники «Известий». Кроме того, противник при помощи вооруженных ракетами HARM самолетов МиГ-29 и Су-27 пытается поражать российские зенитно-ракетные комплексы. Всё это не приводит к ощутимым результатам: попытки украинских сил атаковать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях проваливаются.

Поддержка с воздуха

За последние сутки авиацией ВКС России сбиты украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Григоровка и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новогродовка в ДНР, сообщили 4 июля в Минобороны России. Еще два самолета Су-25 были уничтожены российскими средствами ПВО — в районе Георгиевки в ДНР и в Запорожской области.

Днем ранее российские средства ПВО в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. А в воскресенье, 2 июля, еще один штурмовик Су-25 в районе Новоандреевки Запорожской области.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар Источник изображения: iz.ru

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, украинские войска активно используют авиацию, чтобы прикрыть перегруппировку войск. Противник задействует штурмовики и вертолеты для нанесения ударов по российским войскам, чтобы они не переходили в контрнаступление. А самолеты МиГ-29 и Су-27 пытаются с помощью ракет HARM поражать российские зенитно-ракетные комплексы. Но, как отметили собеседники издания, добиться поставленных задач украинскому командованию пока не удается. Украинская авиация несет непрерывные потери, практически не добиваясь результата.

По мнению экс-командующего 4-й армией ВВС и ПВО, Героя России Валерия Горбенко, потери говорят о высокой активности украинской авиации. Сейчас наземные силы проводят перегруппировку перед новой фазой наступления, а самолеты и вертолеты поддерживают их маневры с воздуха, полагает эксперт.

— Из-за того, что у них первая волна контрнаступления провалилась, они сейчас перегруппировываются, определяют, где места послабее, где можно пройти. А авиация пытается их прикрывать, — рассказал Валерий Горбенко. — Наступление обычно поддерживает как минимум авиационный ударный полк, это где-то 30 самолетов. Не знаю, есть ли такое количество сейчас у Украины, с авиацией у них слабовато. Но информация о потерях свидетельствует о том, что они активизировали применение тех сил, которые есть у них в наличии, и именно на тех участках, где идет перегруппировка.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар Источник изображения: iz.ru

Российские войска на линии боевого соприкосновения продолжают сдерживать атаки украинских сил. В течение суток вооруженные формирования Украины продолжали атаковать на донецком, краснолиманском и южнодонецком стратегических направлениях, сообщили в Минобороны России 4 июля.

— На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено 10 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное ДНР, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное в ЛНР и Ямполовка в ДНР. Также нанесли поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВФУ.

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отбила две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное.

На купянском направлении отражена атака противника и уничтожен склад боеприпасов 67-й бригады терробороны.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

На запорожском направлении нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады теробороны. В районе Орехова уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВФУ.

За сутки потери ВФУ в зоне проведения СВО составили не менее 705 человек и 47 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

В ЛНР и Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВФУ.

Активная оборона

Вооруженные формирования Украины предпринимают попытки прорвать нашу оборону в районе Угледара, но безрезультатно. Убедиться в этом смог военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По его словам, снаряды разной дальности и убойной мощности хранятся в замаскированном тайнике. Если требуется поразить вражескую пехоту — боеприпас поменьше. Если нужно пробить броню — боеприпас покрупнее. Прямое попадание не переживет ни один бронетранспортер.

— На этот раз в пушечной обойме наших танкистов полный боекомплект. Противник серьезный: 72-я механизированная бригада ВСУ, которая настойчиво, но безуспешно пытается «вскрыть» нашу оборону под Угледаром, — рассказал он.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

На этом участке линии боевого соприкосновения сейчас активно обороняются танковые подразделения Восточного военного округа. Ночью танкисты открывают огонь по позициям украинские боевиков и тем самым не только держат их на расстоянии, но и выбивают из занятых опорников.

Экипаж одного из танков выдвигается под Угледар, останавливает в 10 км от противника. Ближе подъезжать нет необходимости, корректировщик дает точные координаты цели. Танк работает с закрытых позиций, наносит точные удары.

После боевой работы экипаж возвращается в базовый район и узнает данные разведки: укрепления боевиков разгромлены.

— От 15 до 20 человек. Опорник поразили с четырех выстрелов, — рассказал наводчик-оператор танка с позывным Алтай.

По словам командира танковой роты с позывным Русич, далеко не всегда работа на передовой проходит гладко. Противник отвечает, пытается выследить наш экипаж, активно применяет сбросы с дронов. Экипажи машин к подобной тактике адаптируются и находят способы противодействия, рассказал Русич.

Роман Крецул

Юлия Леонова

Андрей Федоров