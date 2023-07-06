США не справились с Россией. Им срочно нужна помощь союзников

Президент США готовится к европейскому турне, пишет Хуаньцю шибао. Цель поездки — "связать" союзников с помощью НАТО. В рамках противостояния России на Украине Байдену нужна помощь, так как сохранять американскую гегемонию в одиночку стало слишком трудно, считает автор статьи.

С 9 по 13 июля президент США Джо Байден посетит европейские страны. Сперва он поедет в Великобританию, затем примет участие в саммите НАТО в Литве и, наконец, отправится в Финляндию. С момента вступления в должность президента Соединенных Штатов Байден бывал в Европе как минимум семь раз — намного чаще, чем его предшественник Дональд Трамп. Основное отличие во внешней политике этих лидеров заключается в том, что первый придает большое значение трансатлантическому альянсу, в то время как второй предпочитает сражаться в одиночку и стремится дистанцироваться от любых блоков.

Во времена администрации Трампа многие его политические действия нанесли немалый ущерб интересам ЕС, подорвав его доверие к Соединенным Штатам. Именно Трамп призвал европейские государства — члены НАТО увеличить военные расходы и закупить американское вооружение и технику. Он игнорировал приоритеты своих союзников и проявлял высокомерие и грубость по отношению к лидерам Германии и Франции на саммитах НАТО и G7. Также, вопреки желанию немецкого правительства, часть дислоцированных в Германии американских войск по приказу Трампа была переброшена в Польшу. Эта политика настолько ранила европейцев, что тогдашний министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил: «Даже если Трамп покинет свой пост, немецко-американские отношения никогда не станут такими, как прежде».

По сравнению с Трампом у Байдена больше опыта в политике. Он знает, что солнце американской гегемонии уже заходит, затормозить этот процесс в одиночку будет трудно, поэтому он сосредоточился на внешней политике США, а именно на партнерстве с другими странами. В начале своего срока Байден заявил: «Америка вернулась». Чтобы восстановить испорченные отношения Вашингтона с европейскими столицами, глава Белого дома активизировал участие Соединенных Штатов в рамках трансатлантического союза. Чтобы привязать ЕС к американской колеснице, за последние годы президент США неоднократно посещал его страны — члены, демонстрируя свою «добрую волю» европейским союзникам и придавая большое значение многосторонним встречах, таких как саммиты G7 и НАТО.

После того, как Франция и другие страны ЕС стали сильнее беспокоиться о европейской стратегической автономии, администрация Байдена начала большую шахматную партию в стратегической игре США, направленную на удержание Европы в качестве их союзника, укрепление способности Америки контролировать НАТО и расширение политического влияния альянса в ЕС. Чтобы выиграть эту партию, Соединенные Штаты решили взять в свои руки европейскую безопасность и сфокусировались на следующих аспектах дипломатии НАТО — и все ради того, чтобы достичь политической цели убить трех зайцев одним выстрелом.

Во-первых, США прибегли к стратегии «управляемого хаоса»: используя Киев в качестве пешки в борьбе с Москвой, администрация Байдена разжигает российско-украинский кризис и провоцирует Европу принимать в этом участие. Пока этот конфликт продолжается, США смогут вмешиваться в политику ЕС с помощью НАТО, а европейские страны, в свою очередь, будут воспринимать Россию как угрозу и выступать против нее. <...>

Во-вторых, используя Североатлантический альянс в качестве плацдарма, Соединенные Штаты добились своей антироссийской стратегией того, что заставили европейских союзников увеличить оборонные расходы. Тем самым Америка нанесла серьезный удар по стратегической автономии, к которой стремятся некоторые страны Европы.

В-третьих, американское правительство непрестанно подливало масло в огонь конфликта на Украине и извлекло из этого выгоду, став главным бенефициаром этого кризиса. Боевые действия на Украине заставили крупные европейские страны, такие как Германия, столкнуться с большими потерями — нехваткой энергии и ростом цен на сырье. В то же время это предоставило Соединенным Штатам огромные возможности для бизнеса. Приняв закон о снижении инфляции, администрация Байдена привлекла передовые компании таких стран, как Германия и Италия, к инвестированию в строительство заводов и переносу производства в Соединенные Штаты, тем самым богатства начали вновь сосредотачиваться в Америке. Из-за страха перед Россией, который навязали им США, европейские государства — члены НАТО щедро выделяли деньги, наперебой заказывая американское оружие, благодаря чему Вашингтон нажил целое состояние на этом конфликте и кризисе безопасности.

О намерении США усилить контроль над Европой с помощью НАТО также свидетельствует тот факт, что Байден сначала посетит Лондон, чтобы успокоить Великобританию и продемонстрировать особые отношения стратегического партнерства между странами. Соединенное Королевство является самым верным союзником США в Европе. Американский президент почти в каждом европейском турне обязательно посещает Лондон и разыгрывает из этого целый спектакль, показывая «традиционную дружбу союзников». Нынешняя поездка Байдена не станет исключением, но отличается его цель — успокоить англичан. Поскольку Франция громче всех выступает против США, Вашингтон решил из соображений «единства и общих интересов» согласиться с Парижем, из-за чего рухнула мечта британского министра обороны Бена Уоллеса стать следующим генеральным секретарем НАТО. На этот раз перед саммитом Североатлантического альянса Байден отправится в Лондон наверняка для того, чтобы восстановить американо-британские отношения.

После вступления в должность Байден неоднократно заявлял о том, что сосредоточится на укреплении американо-европейского альянса. На этот раз он должен посетить саммит НАТО в Литве. Помимо демонстрации заботы США о своих союзниках, важными задачами Байдена могут стать усиление вмешательства НАТО в российско-украинский конфликт, попытка еще больше ослабить Москву и заставить европейских государств — членов альянса подчиниться приказам Вашингтона. Кроме того, визит Байдена в Финляндию, нового члена альянса, призван дать странам Северной Европы почувствовать внимание и поддержку США — все ради того, чтобы Хельсинки мог сыграть важную стратегическую роль в сдерживании Москвы. В то же время Белый дом таким образом надеется успокоить Швецию, которая также подала заявку в НАТО. Такие жесты «доброй воли» в полной мере показывают, что американцы очень четко понимают, что теперь, если они выйдут из НАТО и отодвинут внешнюю политику альянса на второй план, у них вовсе не останется никакого преимущества в «связывании» Европы.

Автор: Чжао Цзюньцзе (赵俊杰) — научный сотрудник Европейского института Китайской академии общественных наук.