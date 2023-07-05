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Техкульт

НАСА запустило чрезвычайно жесткий эксперимент по симуляции жизни на Марсе

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Симулятор Марса

В Космическом центре НАСА имени Джонсона стартовал эксперимент по симуляции пребывания людей в условиях Марса. Он продлится 378 дней и будет отличаться весьма жесткими условиями. Покинуть симулятор площадью всего 170 кв. м его участникам нельзя — они в буквальном смысле заперты внутри на весь срок эксперимента.

Этот симулятор от прочих отличает наличие множества объектов для физического труда и строгий, даже суровый график работы участников. Они должны будут постоянно и разнообразно тренироваться, выращивать еду, чинить и модернизировать оборудование, проводить эксперименты. Предусмотрена имитация выхода на поверхность планеты, с обязательными продолжительными работами там.

Симулятор Марса

Более того, в НАСА намерено усложнили эксперимент, установив его участникам оплату в $10 в час, что втрое ниже средней оплаты в США в 2023 году. Насчитывается она исключительно за рабочие часы, в итоге каждый получит за участие в эксперименте всего по $60 тыс. — это чуть большей средней годовой зарплаты, но проработают они почти на целый месяц больше. Про выходные ничего не сказано. Такие условия нужны, чтобы участники искренне старались «выжить на Марсе», без финансовой или иной мотивации. На время эксперимента им также ограничат контакты с родными. Как объяснил один из участников, инженер-строитель Росс Броквелл, главная задача всего проекта – изучить, как люди будут справляться с трудностями жизни на Красной планете. Другие участники, ученый-исследователь Келли Хастон, врач скорой помощи Натан Джонс и микробиолог ВМС США Анка Селариу, надеются, что справятся с этим непростым заданием.

Александр Мартыненко

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Марс
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