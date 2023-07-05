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Техкульт

Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям

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Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям

Электрический внедорожник на базе легендарного УАЗ-452, который называют «Электро-Буханка», приступил к первому этапу ходовых испытаний. Осенью крымская компания «Элькафа» должна приступить к опытному производству, а в 2024 году запланирован старт массового выпуска электрических «Буханок».

Как уточняется, в текущем году производитель планирует пройти сертификацию, подготовить необходимое оборудование и ближе к осени начать опытный выпуск, до Нового года создав около 10 «Электро-Буханок», а уже в следующем году на «Элькафе» выпустят порядка 100 внедорожников.

Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям

Разработчики утверждают, что «Электро-Буханка» не потеряла своих вездеходных качеств и, как ожидается, будет востребована на туристических маршрутах в заповедниках, горных районах, а ближе к концу года должна завершиться разработка этого же электрокара в кузове кабриолет с такой же туристической направленностью. Электрическая «Буханка» разгоняется до городских 60 км/ч всего за 12 секунд, максимальная ее скорость не превышает 80 км/ч, а расстояние, которое она может пройти без подзарядки составляет 180 км.

Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям

Также отмечается, что локализация данной версии «Буханки» составляет 80 % и этот показатель продолжает увеличиваться — производством тяговых электродвигателей занимаются в Воронеже, аккумуляторными Li-Ion ячейками в Липецкой области, а контроллером батареи — в Москве.

Макс Антонов

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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
05.07.2023 12:38
Малошумная "буханка" – это хорошо, но для неё это не критично. А вот для вертолётов их шум очень даже критичен, да и шумней они гораздо – без наушников тяжко в них летать и шум от летящего вертолёта слышен во много раз дальше, чем от "буханки" с ДВС. Фактически шум просто сигнализирует противника о скором приближении вертолёта, давая ему время для подготовки ПЗРК и прочих средств противодействия, ну или время спрятаться от него. Поэтому необходимо как-то радикально снижать шумность перспективных вертолётов комплексом разного рода мер. Одной из них может быть переход на малошумные электрические двигатели. Вероятно можно снизить шум лопастей как-то изменив их форму, просчитав на компьютере, быть может квантовом. Возможно стоит применить и активное шумоподавление как в наушниках. Ну и вертолёт должен быть стелсом – малозаметным для РЛС (с низкой ЭПР), в ИК, может УФ, скоростным (500 км/ч или ещё больше).
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