В Сербии объяснили, почему России нужна безоговорочная победа

Россия должна убедить Запад в безоговорочной победе, иначе конфликт не закончится на Украине, заявил в интервью "Печат" председатель движения "Патриоты отечества и диаспоры" Драган Станоевич. Но на Западе понимают, что Путин не безумец, и пользуются этим, вооружая Киев.

Россия должна доказать свою мощь и убедить Запад в безоговорочной победе. Ведь суть этой борьбы, этой духовной войны против православного христианства — победа добра над злом, которое нависло над всем миром и которое именно в этом конфликте переживает и свой пик, и свое окончательное падение.

"Благодаря Божьей воле и уже все более понятной и великолепной путинской "игре на грани" опасное представление на сцене Российской империи <…> не получило трагического эпилога!" — этими словами собеседник "Печати" Драган Станоевич начал наше интервью. <…>

Драган Станоевич — председатель движения РОД ("Патриоты отечества и диаспоры"), которое сформировали живущие за рубежом сербы, чтобы выражать свои интересы. Сейчас он является членом еще одного движения под названием "Мы — голос народа", в которое входят доктор Бранимир Несторович, журналист Синиша Лепоевич, политолог Александр Павич, юрист и писатель Йован Янич, экономист Бранко Павлович, генерал Митар Ковач. Станоевич прожил и проработал на Украине более 25 лет. Он вращался в политических кругах этой страны, благодаря чему познакомился со всеми ее президентами и ведущими политиками последних лет, включая Юлию Тимошенко, Виктора Януковича, Леонида Кучму и Владимира Зеленского.

Печат: Вы один из редких экспертов, которые понимают, что происходит на Украине и в России и какие взаимоотношения сложились между этими двумя странами. <…> Когда вы уехали на Украину, это была богатая и сильная страна. Что подтолкнуло Кремль к решению начать 24 февраля 2022 года специальную военную операцию, которая, вероятно, означает и конец Украины?

Драган Станоевич: Украина, государство площадью 603 700 квадратных километров с населением в 46 миллионов человек, на тот момент была самой динамично развивающейся страной на постсоветском пространстве. Хотя по природным ресурсам Россия богаче всех в мире, Украина в экономическом смысле, вероятно, была даже сильнее, так как располагала развитой экономикой, прежде всего сельским хозяйством и черной металлургией. Причем это касалось именно тех регионов, где сейчас разворачиваются бои: не только Донбасса, но и Днепропетровска, Харькова, Николаева и Одессы – главного порта страны. Ее ресурсы исчислялись триллионами долларов, поскольку ежегодно производительность черной металлургии и, например, пшеницы достигала 30 миллионов тонн. Однако владеют всем этим олигархи и бандиты, их окружающие, и в них меньше всех украинского. Сейчас землю в стране уже скупили международные корпорации, которыми владеют в основном хазары. Работники в моей фирме до 2013 года получали 800 долларов, а сейчас – не больше 300.

Таким образом, для специальной военной операции было много причин, но главная — протесты на киевском "Майдане незалежности", то есть Площади независимости, профинансированные и контролируемые американским и британским посольствами на Украине. После начала протестов президент Виктор Янукович неожиданно, под нажимом Москвы, отказался от уже согласованного Договора об ассоциации с Европейским Союзом. В этом шаге я сразу разглядел наше пятое октября, нашу революцию ради лучшего будущего в ЕС, которое так и не наступило. Только украинцы сразу начали запрещать русский язык и преследовать собственный народ, десятки миллионов русских и людей русского происхождения, таких как моя супруга: она наполовину украинка и наполовину русская. Кроме того, коррупция стала невыносимой. Нуланд была одним из главных координаторов всех этих процессов и напрямую участвовала в разрушении государства. Когда снайперы с киевских крыш начали стрелять в мирных людей на улицах, начался окончательный развал Украины. Это подтвердил незаконный созыв Верховной рады после свержения Януковича. Знаменитый "кровавый пастор" Турчинов в этой незаконной Верховной раде принял решение о вооруженной интервенции против собственного народа в Донбассе, потому что тогда формировалась Донецкая Республика, Луганская Республика, Днепропетровская, Одесская и другие. Все они не хотели принимать новую нацистскую идеологию. Потом появились и лживые Минские соглашения, но русские быстро поняли, что эти договоренности лишь выигрывают время для вооружения Украины. Число убитых безвинных мирных жителей в Донбассе с 2014 года достигло 14 тысяч, регион превратился в большую детскую могилу. Украинская армия при поддержке Запада активно готовилась к войне, а министр внутренних дел Деценко говорил о возможном повторении "Бури" по образцу Хорватии. Параллельно с этими процессами НАТО все больше приближалась к границам Российской Федерации, несмотря на договоренность не расширяться на Восток, и пришла на Украину, которая была последней красной чертой для защиты русских национальных интересов.

— В Сербии дилетанты и многие геополитические стратеги задавались вопросом, почему Владимир Путин так долго откладывал операцию на Украине. Что вы думаете об этом?

— Бытовало общее мнение о том, что намного проще было бы разрешить кризис, если бы Владимир Путин раньше начал интервенцию. Но мы забываем важный факт: российская экономика на тот момент не была готова к столкновению с Украиной, а тем более к цивилизационному конфликту, который идет на мировом уровне. Украина — лишь полигон, на котором Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами Америки воюет против Российской Федерации. Завершится ли вооруженный конфликт в этом регионе или продолжится где-то еще, даже если сам Киев проиграет, — это большой вопрос.

Я имею в виду столкновение между Западом и Россией, которое не прекратится, если Москва не займет всю украинскую территорию. И даже если Киев потерпит полное поражение, конфликт не закончится, а продолжится какими-то другими средствами: экономическими, информационными, культурными. Вполне возможно, что для этой цели используют поляков! Россия, таким образом, столкнулась с серьезной проблемой: если интервенция и завершится денацификацией и демилитаризацией, война против нее не прекратится. Сейчас главная проблема Российской Федерации в том, что Запад понял — Владимир Путин будет соблюдать закон. В отличие от них он не безумец. Ведь если бы он был таким же, как они, он уже давно применил бы ядерное оружие. Западные политики злоупотребляют этим фактом и спешат передать Украине как можно больше вооружений, так как они понимают, что ради сохранения цивилизации Россия осознанно смещает свои красные линии и не применит ядерную силу.

— То есть вы уверены, что Запад должен потерпеть не только поражение на Украине, но и поражение своей больной идеологии, которая ведет к уничтожению мира?

— Вот именно! Россия должна доказать свою мощь и убедить Запад в безоговорочной победе. Ведь суть этой борьбы, этой духовной войны против православного христианства — победа добра над злом, которое нависло над всем миром и которое именно в этом конфликте переживает и свой пик, и свое окончательное падение.

— В таком случае Украина, судя по всему, — страна, принесенная в жертву, у которой нет возможности путем переговоров избежать полного краха?!

— К сожалению, это так. Или она будет полностью подчинена, как предсказывают большинство экспертов, или ее разделят, например, по Днепру, и оставшаяся часть в таком случае получит некую форму нейтралитета под международной, но не западной, юрисдикцией. То есть Российская Федерация должна получить гарантии безопасности, нужно исключить вероятность эскалации и кризисов в будущем. Мы видели, что такой договор уже был составлен и подписан, когда российская армия ушла из-под Киева, но проблема в том, что украинская сторона не соблюдает никаких договоров, которые подписала, а продолжает конфликт.

— Иными словами, военные силы Украины беспрестанно устраивают провокации, подходя к российским красным линиям?!

— Да, они намеренно вступают во все новые и новые конфликты, например, нападая на Курскую или Белгородскую область, но не потому, что верят в победу, а чтобы отвлечь внимание СМИ от смертей в Артемовске и напугать русский народ, но никакого стратегического значения для борьбы происходящее не имеет. Так они провоцируют Российскую Федерацию, они говорят: "Мы напали на Россию, а Россия не отвечает!" А Россия 29 мая обстреляла ракетами Главное разведуправление в Киеве. Тогда Кирилл Буданов получил ранение, а с десяток его ближайших соратников погибли. Значит, Российская Федерация обстреливает исключительно военные объекты и системы ПВО, а не гражданские объекты и людей. Однако украинцы используют любую возможность, чтобы обвинить русских. Пока я жил в Днепропетровске, в моем квартале разбомбили одно здание, и сразу пошли разговоры о том, что это сделали русские. Хотя это было последнее здание перед набережной реки Днепр, и напротив него находится самая большая электростанция, по которой и били русские. Украинцы же сбили эту ракету, и она нанесли незапланированный ущерб. Поэтому ушел пресловутый Арестович. Он откровенно сказал о том, что произошло, хотя и не должен был.

— Что значат слова Медведева о том, что вооруженный конфликт на Украине может затянуться очень надолго, тогда как нам со стороны удивительно, почему же он все еще не окончен?

— Проблема в том, что многие красные линии прочерчены западными политиками, а не русскими, они же говорили о якобы блицкриге. Но украинцы в Турции подписали все, что требовали русские, пообещав и военный нейтралитет, и ограниченный контингент войск и техники. Тем не менее после их возвращения из Стамбула на сцену вышли британцы, которые помогли раздуть вооруженный конфликт, хотя уже к июню 2022 года демилитаризация была завершена. Все оружие и оборонные заводы были уничтожены. Тогда начались поставки вооружений с Запада, и все рассказы о блицкриге — это их выдумки. Медведев знает, что чем бы ни закончился этот конфликт, а закончится он победой Российской Федерации, проблема останется. Она сохранится или в остатках Украины, или, может, в Польше. Никто не знает. Это не значит, что конфликт продолжится военными средствами на поле боя. Возможны и другие варианты: политическое, экономическое, разведывательное противостояние и так далее. Украинцы в качестве условия для переговоров с русскими требуют убрать Путина, ликвидировать его, сжечь Кремль, демилитаризировать Россию и лишить ее ядерного оружия, расчленить ее на 20 кусков, чтобы ее просто не существовало. Это все безумие. Только Кокаинский может такое придумать, в этом и кроется ответ на все вопросы.

— Насколько, по вашим оценкам, велико сопротивление Путину в самой Российской Федерации?

— Сейчас его уровень, безусловно, намного ниже, чем в начале специальной военной операции! Бизнес-элиты, олигархи везде одинаковые. Их интересует только заработок и больше ничего. Владимир Путин на протяжении десяти лет предупреждал этих олигархов, что нужно вернуть деньги, которые они украли у российского государства. Некоторые восприняли его слова всерьез, а те, кто не прислушался, все потеряли. Владимир Путин пользуется огромным авторитетом. Бывают разногласия по поводу его политических решений <…>, но всегда известно, кто "главный" и кто принимает окончательные решения. Часть либеральных элит бежала, а часть осознала, что это конфликт цивилизаций и большая угроза для существования России, и поэтому они отступились. Там есть несколько группировок. Первая — это ястребы. Они считают, что Владимир Путин слишком миндальничает, и что нужно сравнять Украину с землей и разбомбить все страны, которые отправляют ей оружие. Люди вокруг Владимира Путина считают, что на них лежит самая большая ответственность и что нужно адекватно себя вести, поскольку это не тот конфликт, в котором нужно уничтожать все вокруг. Для этого и началась специальная военная операция. Есть еще одна важная вещь, которой не знает Запад. Западные политики считают, что им будет проще, если Путин уйдет, но именно он держит под контролем и Кремль, и высокопоставленных офицеров, которые не хотят договариваться с украинцами. Есть еще и либеральная группа, которую заботит только заработок и все, — ровно как у нас. Но сейчас они очень напуганы, поскольку они поняли, насколько велик гнев народа готового бороться с НАТО до конца. И все это обостряет ситуацию, но Запад этого совершенно не понимает.

Зеленский — корень зла

Я познакомился с Владимиром Зеленским еще в 2000 году или чуть позже в Днепропетровске. Моя бывшая секретарша стала работать у него. Тогда он был актером. Он обрадовал меня, когда сыграл роль президента в сериале 2016 года. Именно тогда известный хазарский олигарх Коломойский, чьи люди отобрали у меня дом, выбрал его для той работы, которую н сейчас и выполняет. В те времена Владимир Зеленский говорил на чистом русском языке и, будучи потомком русской еврейской семьи, насмехался над Украиной, а самые большие деньги зарабатывал в Российской Федерации. Но придя к власти, он испугался украинских нацистов и олигархов, под влияние которых он со временем попал, и стал их символом. Тогда его, конечно, себе на службу взяли американцы и британцы, и сейчас он марионетка и корень зла. Запад вытащит и спасет его, если его не ликвидируют в конфликте между американскими, английскими и европейскими интересами.

Опасные провокации

Российская доктрина может по ходу дела меняться. Русские могут применить свое тактическое ядерное оружие против европейских баз, с которых в небо будут подниматься самолеты F-16, если их все-таки поставят. Серьезные российские аналитики, в том числе Караганов, полагают, что это единственный вариант вразумить Запад, который должен сильно испугаться и потерпеть поражение не только на Украине. Он должен почувствовать угрозу собственному существованию. В конце концов, Российская Федерация должна показать, что не позволит себя победить, — в таком случае Североатлантический альянс распался бы. Я уверен, что Соединенные Штаты Америки не пойдут на ядерный конфликт с Россией, поскольку известно, что это станет концом и для США, и для всех нас.

Конец первой части.

Автор статьи: Невенка Стойчевич (Невенка Стојчевић)