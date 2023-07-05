Контрнаступление ВСУ огорчило Запад

Надежды Запада на украинское контрнаступление не оправдались, пишет Handelsblatt. ВСУ медленно продвигаются на фронте. По мнению авторов статьи, ситуация на поле боя не изменится, пока Украина сталкивается с препятствиями, созданными российской армией.

Снабженные западными танками ВСУ намерены оттеснить российскую армию. Однако для осуществления этого плана понадобится больше времени, чем предполагалось.

Казалось, что это был шанс, которого ждала Украина. 24 июня у Киева возникло впечатление, будто российское руководство «парализовано» и что вражеские войска предоставлены самим себе.

Но тот, кто рассчитывал на широкомасштабный прорыв украинской армии на фоне событий в России, был сильно разочарован. ВСУ смогли продвинуться лишь на 37 квадратных километров. «Прошедшая неделя на фронте была трудной, — признался Владимир Зеленский. — Но мы движемся вперед».

Украинское контрнаступление длится уже месяц. Пытаясь завоевать подконтрольные России территории, ВСУ сталкиваются с более активным сопротивлением, чем они ожидали.

Ситуация на нескольких участках фронта осложняется. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российская армия в Донецкой области перешла в наступление. «Ведутся ожесточенные бои, — написала она в Telegram-канале. — Ситуация довольно сложная».

Иными словами, надежды западных стран, поставивших Украине танки и боеприпасы, на скорое продвижение ВСУ не оправдались.

Перед какими вызовами стоит Украина

Как оказалось, недостаточно снабдить украинцев современными системами вооружения и провести их обучение по стандартам НАТО. Российская армия хорошо подготовилась к контрнаступлению ВСУ. На снимках, сделанных со спутников, видно, что она значительно укрепила свои позиции.

Российские войска расположены на протяжении многих километров несколькими эшелонами. «Контрнаступление идет с трудом, — подчеркнул председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) в понедельник. — Не надо думать, что это легкая прогулка, так никогда не будет».

Выступая перед журналистами в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, он напомнил, что союзным войскам во время Второй мировой войны понадобилось приблизительно два месяца, чтобы пробить линии обороны вермахта в Нормандии. Поэтому, по его словам, «не нужно удивляться», что украинские войска пока продвигаются медленно.

Помимо глубоко эшелонированной российской обороны украинская армия стоит перед двумя другими вызовами. Первый — это обширные минные поля, созданные противником. Второй — авиация, которую Россия до сих пор берегла, как было замечено западными военными.

Большинство экспертов НАТО считают, что Москва щадила свои ВВС, чтобы в случае нападения альянса на российскую территорию быть обороноспособной. В то время как 90% российских сухопутных войск сконцентрировано на Украине, авиация пока задействована не полностью.

Конкурировать с российской авиацией не выйдет

Предоставив Украине противовоздушные системы, западные государства снабдили ВСУ средствами, с помощью которых они могут защищать свое воздушное пространство. Но боевых самолетов и вертолетов у них нет. А без них украинцы не смогут конкурировать с Россией в воздухе. Последствия этого мы наблюдаем на поле боя. Из-за минных полей и эффективной российской обороны украинские солдаты могут продвигаться только очень медленно.

Марк Миллер (Mark Miller), один из высокопоставленных генералов армии США, отметил, что из-за мин ВСУ смогут занять от 500 до 2000 метров территории в день. Как он заявил в конце прошлой недели, контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет «кровавым».

Чтобы обезвредить или уничтожить российские мины, ВСУ потребуется специальное оборудование. Для этой цели Германия поставила Украине машины для разминирования Keiler, но всего лишь четыре единицы этой техники. Без этого Украина не сможет продолжить контрнаступление, что стало очевидным сразу после его начала. Несколько танков, в том числе как минимум один Leopard-2, были повреждены российскими минно-взрывными устройствами.

Помимо этого, украинские военные боятся российских вертолетов. Они способны обстреливать колонны и танки, оставаясь практически недосягаемыми для украинских систем ПВО.

По мнению военных экспертов, отвести эту угрозу можно довооружением ВВС Украины, отправив Киеву современные боевые самолеты западного производства.

<...>

Авторы: Мартин Мёрфи (Martin Murphy), Моритц Кох (Moritz Koch)