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ТАСС

В "Росэнергоатоме" предупредили об ударе ВСУ по ЗАЭС снарядами с ядерными отходами

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Александр Полегенько/ ТАСС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа сообщил, что атака ВСУ может произойти ночью 5 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины попытаются атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) ночью 5 июля, осуществив, в частности, сброс на нее боеприпасов с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сославшись на поступившую ему информацию.

"5 июля, ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцую с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов [дронов-] камикадзе, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". - Ими планируется сброс с воздушного судна боеприпасов, которые снаряжены радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской атомной станции на один из военных аэродромов Украины. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами".

"Если это безумие не остановится, произойдет большая беда", - подчеркнул Карчаа.

Ранее он заявил, что Украина в ночь на вторник отключила Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС. Электроснабжение было восстановлено к 14:00, станция работает штатно, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук. 

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