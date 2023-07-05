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ТАСС

Премьер Румынии выступил за размещение в стране германских войск на постоянной основе

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Военнослужащие ВС Германии
Военнослужащие ВС Германии.
Источник изображения: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Марчел Чолаку также считает, что на Украине "будет продолжительный конфликт"

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил надежду, что "на территории Румынии как можно скорее будут [размещены] германские военные на постоянной основе". С этим заявлением он выступил во вторник в ходе рабочего визита в Германию, на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Думаю, что на территории Румынии должны быть постоянные германские войска, и надеюсь, что мы с господином канцлером как можно быстрее примем соответствующие решения", - подчеркнул глава румынского кабинета.

Касаясь военных действий на Украине, Чолаку выразил убежденность, что "это будет продолжительный конфликт". "Более того, мы все ожидали, возможно, что конфликт завершится этим наступлением Украины, - сказал он. - Но мы все знаем, что это невозможно".

"Публичные данные, может быть, не являются столь воодушевляющими", - признал румынский премьер, выразив убежденность, что "на театре военных действий ситуация в этот момент выглядит совсем иначе". 

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Страны
Германия
Румыния
Украина
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