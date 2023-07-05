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ТАСС

Роскосмос готов предложить Малайзии множество направлений сотрудничества

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Будущая кооперация может включать широкий спектр продуктов, услуг и сервисов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в рамках рабочей поездки в Малайзию провел переговоры с министром науки и технологий страны Чанг Ли Кангом. Борисов отметил, что Госкорпорация готова предложить широкий спектр направлений сотрудничества. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

"Госкорпорация "Роскосмос" обладает серьезными компетенциями в области космоса и готова предложить малайзийской стороне широкий спектр направлений, продуктов, услуг и сервисов для возможной кооперации в будущем", - приводит слова Борисова пресс-служба госкорпорации.

Российская сторона также представила свои предложения по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли, такие как система управления сельским хозяйством, сервисы для лесного и водного хозяйства, картографии и мониторинга строительных объектов. 

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Страны
Малайзия
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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