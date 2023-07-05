Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки

Армия США впервые запустила высокоточную крылатую ракету Tomahawk из наземной установки. Об этом 3 июля сообщил портал The Drive.

Запуск был осуществлен c помощью батареи среднего радиуса действия Typhon, которая состоит из четырех пусковых установок на прицепе и вспомогательного оборудования.

Ранее Typhon впервые применялся для запуска зенитной ракеты SM-6.

Отмечается, что дальность полета ракеты Tomahawk, выпущенной из Typhon, достигает 1,6 тыс. км.

8 декабря 2022 года стало известно, что военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила Вооруженным силам США первую батарею ракетного комплекса MRC Typhon. Предполагается, что в 2023 году американские военные начнут тренироваться использовать данный комплекс.

При этом несколько лет назад применение подобной системы было невозможно по регламенту действовавшего до 2019 года Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США.