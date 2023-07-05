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Известия.ru

Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org

Армия США впервые запустила высокоточную крылатую ракету Tomahawk из наземной установки. Об этом 3 июля сообщил портал The Drive.

Запуск был осуществлен c помощью батареи среднего радиуса действия Typhon, которая состоит из четырех пусковых установок на прицепе и вспомогательного оборудования.

Ранее Typhon впервые применялся для запуска зенитной ракеты SM-6.

Отмечается, что дальность полета ракеты Tomahawk, выпущенной из Typhon, достигает 1,6 тыс. км.

8 декабря 2022 года стало известно, что военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила Вооруженным силам США первую батарею ракетного комплекса MRC Typhon. Предполагается, что в 2023 году американские военные начнут тренироваться использовать данный комплекс.

При этом несколько лет назад применение подобной системы было невозможно по регламенту действовавшего до 2019 года Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
SM-6
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
РСМД
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1 комментарий
№1
05.07.2023 13:08
Ну и где там "Калибры" на шасси броне-КАМАЗ-а? Вроде крылатая ракета "Искандера" – это урезанный "Калибр", они ведь даже стали поводом для американцев для выхода из ДРСМД.

Создавать и гонять КАМАЗ-ы (с мордой от "Тайфун-К") для пусков "Калибров" по украм ведь гораздо проще и дешевле, чем МРК и ДПЛ.
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