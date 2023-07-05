Полковник ВС Австрии Рейснер: первая фаза украинского наступления провалилась

Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил, что украинские националисты провалили первый этап контрнаступления. Он рассказал об этом в понедельник, 3 июля, в интервью N-tv.

«Первая фаза украинского наступления, с моей точки зрения, провалилась. Они пытались массированно наступать, как из учебника армии США <…> Тогда украинцы поняли, что русские были слишком хорошо подготовлены, чтобы совершить такой прорыв», — подчеркнул военный.

По его словам, после недолгой паузы украинские войска консолидировались и изменили тактику ведения боевых действий, выбирая атаку небольшими штурмовыми группами.

В тот же день, 3 июля, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что проблемы в контрнаступлении ВСУ действительно существуют, в связи с чем оно будет очень сложным и потребует длительного времени.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard украинских националистов. По его словам, это практически 100% танков данного типа, которые были поставлены Киеву Польшей и Португалией.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинской армии находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

30 июня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении Украины. В интервью The Washington Post он отметил, что «это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки». Каждый день каждый метр дается украинской армии кровью, отметил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.