Войти
Известия.ru

Австрийский военный сообщил о провале первой фазы наступления ВСУ

470
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko

Полковник ВС Австрии Рейснер: первая фаза украинского наступления провалилась

Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер заявил, что украинские националисты провалили первый этап контрнаступления. Он рассказал об этом в понедельник, 3 июля, в интервью N-tv.

«Первая фаза украинского наступления, с моей точки зрения, провалилась. Они пытались массированно наступать, как из учебника армии США <…> Тогда украинцы поняли, что русские были слишком хорошо подготовлены, чтобы совершить такой прорыв», — подчеркнул военный.

По его словам, после недолгой паузы украинские войска консолидировались и изменили тактику ведения боевых действий, выбирая атаку небольшими штурмовыми группами.

В тот же день, 3 июля, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что проблемы в контрнаступлении ВСУ действительно существуют, в связи с чем оно будет очень сложным и потребует длительного времени.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы уничтожили 16 танков Leopard украинских националистов. По его словам, это практически 100% танков данного типа, которые были поставлены Киеву Польшей и Португалией.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинской армии находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

30 июня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении Украины. В интервью The Washington Post он отметил, что «это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки». Каждый день каждый метр дается украинской армии кровью, отметил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Польша
Португалия
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
04.07.2023
В НАТО признали сложности с продвижением контрнаступления ВСУ
26.12.2022
Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
29.11.2016
Европа предложит России договориться об оружии
19.01.2016
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 15:04
  • 52490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 13:08
  • 1
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям
  • 05.07 12:02
  • 1
Зачем мы на Украине? (Часть 1)
  • 05.07 11:51
  • 11
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 05.07 10:53
  • 1
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 05.07 08:46
  • 1
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета на Камчатке
  • 04.07 22:16
  • 4
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
  • 04.07 12:52
  • 1
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 04.07 09:59
  • 471
Претензии к администрации сайта
  • 04.07 09:46
  • 39
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву