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Известия.ru

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета на Камчатке

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета в Камчатском крае. Об этом 4 июля сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

«4 июля при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива потерпел аварию истребитель МиГ-31», — говорится в сообщении.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. Поисково-спасательные силы ТОФ ищут экипаж.

Ранее, 26 апреля, Минобороны РФ сообщало о крушении МиГ-31 в районе Мончегорска Мурманской области во время выполнения планового учебного полета. Летчики успели катапультироваться, после чего были эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы.

По информации собеседника «Известий», самолет упал в озеро недалеко от дачного поселка Риж-Губа. Предварительно, причиной крушения истребителя-перехватчика стала неисправность двигателя.


МиГ-31 — это двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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1 комментарий
№1
05.07.2023 08:46
Высокая аварийность у 31-х. У самолётов нового поколения, на порядок ниже.
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