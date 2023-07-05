«Российские танки показали некоторые недостатки в ходе СВО»: в алжирской прессе предлагают свою версию модернизации парка Т-72/90 страны

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Алжирская армия имеет очень большой парк танков Т-90С/СК [свыше 600 ед., по данным IISS], а также сотни модернизированных Т-72.

Как мы могли видеть по Украине, эти танки показали [в ходе СВО] некоторые недостатки. Этот опыт нужно принять во внимание и обновить свой парк

- отмечается в издании MENA Defense.

Состоящий на вооружении Алжира Т-90С оснащен 125-мм пушкой 2А46М-5, спаренным с ней ПКТ, НСВТ внешнего применения; прицельной системой ESSA, разработанной совместно Thales, «УВЗ» и «Пеленг», которая включает ИК-камеру 2-го поколения Catherine FC с двумя дисплеями для командира и наводчика; ПДЗ «Контакт-5» последнего поколения (заменяется на «Реликт»); мультиспектральным камуфляжем SAAB Barracuda местного производства для уменьшения тепловой, электромагнитной и визуальной сигнатуры машины.

Кроме того, танк оснащен комплектом пассивной защиты ТШУ-1-7 «Штора-1», в котором есть определенные активные компоненты, такие как система электрооптических помех, которая хорошо зарекомендовала себя против ПТРК, к примеру, Javelin, во время войны на Украине

- поясняет автор.

Недостатки танков, по версии алжирского репортёра

С его слов, в Т-90С используется дизельный двигатель В-92С2 на 1000 л.с., который, как утверждается, с трудом развивает скорость танка до 40 км/ч по бездорожью и 60 км/ч по трассе, при скорости движения задним ходом 4 км/ч, что «является реальной опасностью в современных боях, где водители должны уклоняться от огня противника и быстро реагировать».

Что касается модернизированных Т-72 [состоящих на вооружении], то это просто Т-72, на которые установлена башня Т-90 и которые могут быть оснащены защитными блоками «Контакт-5»

- отмечается в алжирской прессе.

Среди недостатков Т-72/90 указываются: при работе двигателя от пыли создается сильный ИК-след; они недостаточно защищены по бортам как от ПТРК, так и от БОПС; отсутствуют кожухи для защиты от РПГ; слабая защита карусели загрузки боеприпасов; нет ни КАЗ, ни просто дополнительной брони; им не хватает эффективных систем связи и ситуационной осведомленности («по сути, связь осуществляется просто по радио, а иногда и визуально с помощью флагов»); нет обмена данными или внешнего целеуказания.

Учитывая огромные размеры парка, вариант его обновления является наиболее экономичным и рациональным

- считает автор.

Источник изображения: topwar.ru

Предлагаемая модернизация Т-72/90

В части МТО он предлагает перейти на [немецко-французскую] систему ESM-350 от RENK, которая позволяет управлять танком с помощью рулевого колеса, увеличивает мощность до 1150 л.с., а скорость при движении вперед до 79 км/ч и задним ходом до 23 км/ч. Добавление вспомогательного силового агрегата позволит танку использовать свое вооружение и оборудование без запуска двигателя и, следовательно, полностью устранит его ИК-след.

Касательно защиты предлагается использовать оборонительные средства Т-90М – ПДЗ «Реликт» и кожух сзади для противодействия РПГ. Система «Штора-1» должна сочетаться с КАЗ, например, от Rheinmetall, Камуфляж Barracuda следует заменить на «Накидку» и «Терновник», которые «показали отличные результаты в боях с ВСУ». Кроме того, можно поставить дополнительные съемные кожухи в виде коробок ЭДЗ 4С24 от «НИИ Стали», которые повышают бортовую защиту.

В идеальном мире и с учетом хода войны на Украине каждый танк в принципе должен иметь средства защиты от беспилотников

- считает автор.

Он предлагает установить систему постановки помех [против БПЛА], такую как Aselsan Ithar [Турция] или «Сапсан-Бекас» от «Ростеха».

Используемая в настоящее время пушка в значительной степени отвечает поставленным задачам

- полагает автор.

Но, с его слов, пулемет на башне следует заменить дистанционно управляемой турелью того же калибра. Дополнительно поставить АГС-40, тоже дистанционно управляемый.

В части повышения ситуационной осведомленности, которая, по мнению автора, значительно «хромает» в российских войсках, он предлагает использовать систему управления [войсками] Tactical Management System от Rheinmetall, что якобы позволит улучшить координацию между подразделениями и централизацию информации.

За каждым танком он предлагает закрепить один БПЛА-разведчик, чтобы повысить зону наблюдения для командира машины. Система Aselsan Orumcek позволит транслировать на его шлем видеоряд с обзором на 360°, снятый панорамными камерами и дроном. SCAFSE от алжирской компании.

Однако, главного не говорит алжирский «рационализатор» - в какую сумму обойдётся такая модернизация и «устранение недостатков» и сколько времени понадобится, чтобы переделать весь танковый парк страны. Другой немаловажный вопрос: при установке всех тех «приблуд», о которых пишет автор, со сколькими компаниями дополнительно придётся заключать контракты алжирскому Минобороны и каковы перспективы успешного обслуживания такой техники при широком спектре предлагаемых к задействованию поставщиков бортовых систем, двигателей, вооружения и прочего?..