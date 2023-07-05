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Интерфакс-АВН

Ракета Ariane V в четверг выведет на орбиту французский военный спутник

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Ariane 5
Ariane 5.
Источник изображения: Фото: ESA / HO / EPA

Париж. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель тяжелого класса Ariane V в четверг по московскому времени стартует на орбиту с французским военным спутником связи Syracuse 4B и немецким испытательным аппаратом Heinrich Hertz, следует из данных компании-оператора Arianespace.

Запуск планируется осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду в часовое временное, которое открывается в 19:00 по местному времени (в четверг в 01:00 мск).

Спутник Syracuse 4B, созданный компанией Airbus, предназначен для обеспечения закрытой связи между французскими военными самолетами, наземными системами, кораблями ВМС, в том числе подводными лодками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Компании
Airbus
Arianespace
Проекты
Ariane РН
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