Ракета Ariane V в четверг выведет на орбиту французский военный спутник

Париж. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель тяжелого класса Ariane V в четверг по московскому времени стартует на орбиту с французским военным спутником связи Syracuse 4B и немецким испытательным аппаратом Heinrich Hertz, следует из данных компании-оператора Arianespace.

Запуск планируется осуществить с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду в часовое временное, которое открывается в 19:00 по местному времени (в четверг в 01:00 мск).

Спутник Syracuse 4B, созданный компанией Airbus, предназначен для обеспечения закрытой связи между французскими военными самолетами, наземными системами, кораблями ВМС, в том числе подводными лодками.