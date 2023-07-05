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Военное обозрение

Впервые замечен истребитель ВСУ с «умными» бомбами JDAM-ER

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Источник изображения: topwar.ru

Благодаря развернувшимся поставкам в войска модулей УМПК российская авиация в последние месяцы активно применяет при работе по неприятелю управляемые бомбы. Усилиями западных кураторов аналогичная возможность появилась у противника.

На Украине появились боеприпасы JDAM-ER. Истребитель МиГ-29 ВВС Украины впервые был продемонстрирован с этими бомбами

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

На бомбы украинские военные нанесли такие надписи как «Боже, храни Америку» и «Спасибо за вашу поддержку».

Разработанный для преобразования свободнопадающих бомб семейства Mark в «умные», модуль JDAM используется многими странами НАТО. Модификация JDAM-ER, созданная за счет дооснащения комплекта крыльями, имеет гораздо большую дальность действия, чем базовая версия.

Источник изображения: topwar.ru

JDAM-ER использует навигационные системы на основе GPS или ИНС для точного поражения целей. Основным преимуществом «умных» бомб, которые можно использовать как против неподвижных, так и против движущихся целей, является то, что они могут уничтожать их, не попадая в зону поражения систем ПВО.

Видимо, в этих же целях «умные» бомбы будут использоваться ВСУ. Утверждается, что дальность полета JDAM-ER составляет около 70 км. При этом в Турции разработан «комплект управления крылом» KGK, который повышает дистанцию действия до 100 с лишним км

- говорится в издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Продукция
JDAM
МиГ-29
Проекты
GPS
NATO
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