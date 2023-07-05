Впервые замечен истребитель ВСУ с «умными» бомбами JDAM-ER

Источник изображения: topwar.ru
Благодаря развернувшимся поставкам в войска модулей УМПК российская авиация в последние месяцы активно применяет при работе по неприятелю управляемые бомбы. Усилиями западных кураторов аналогичная возможность появилась у противника.
- отмечается в издании SavunmaSanayiST.
На бомбы украинские военные нанесли такие надписи как «Боже, храни Америку» и «Спасибо за вашу поддержку».
Разработанный для преобразования свободнопадающих бомб семейства Mark в «умные», модуль JDAM используется многими странами НАТО. Модификация JDAM-ER, созданная за счет дооснащения комплекта крыльями, имеет гораздо большую дальность действия, чем базовая версия.
Источник изображения: topwar.ru
JDAM-ER использует навигационные системы на основе GPS или ИНС для точного поражения целей. Основным преимуществом «умных» бомб, которые можно использовать как против неподвижных, так и против движущихся целей, является то, что они могут уничтожать их, не попадая в зону поражения систем ПВО.
- говорится в издании.