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Известия.ru

Нидерланды выделят Украине второй пакет помощи более чем на €118 млн

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Нидерланды выделят Украине второй пакет помощи на 2023 год, размер которой превысит €118 млн. Об этом 4 июля рассказали в голландском правительстве.

Из этой суммы €83 млн потратят на здравоохранение, €58 млн пойдут на восстановление украинской инфраструктуры, зданий и объектов, еще €25 млн — на медицинское оборудование и поддержку мобильных госпиталей, порядка €10 млн — на экстренную помощь.

«Правительство также назначило высокопоставленного дипломата Родерика ван Шревена специальным посланником по делам бизнеса и реконструкции на Украине», — сообщается на официальном сайте правительства.

22 июня стало известно о заключенном Амстердамом и бельгийской компанией FN Herstal контракте. Из документа следует, что для Киева будет выделено €111 млн на пулеметы MAG.

До этого, 16 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Нидерланды наряду с Данией начнут обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 летом. Эти страны возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра 4 мая заявил, что власти и дальше продолжат поставлять оружие на Украину. Он назвал складывающуюся ситуацию вокруг страны жестокой, отметив, что Нидерланды продолжат поставлять и гуманитарную помощь украинской стороне и будут помогать в восстановлении разрушенной инфраструктуры.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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