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Военное обозрение

Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Украине требуются не только истребители F-16, но и более тяжёлые двухдвигательные боевые самолёты

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Источник изображения: topwar.ru

Украина получит от западных партнеров американские многофункциональные истребители F-16, решение об этом уже принято, но останавливаться на этом Киев не намерен. Об этом заявил спикер Сил противовоздушной обороны ВСУ Юрий Игнат.

Запад предоставит Украине истребители F-16, но на это уйдет время, поскольку необходимо подготовить для них украинских пилотов, технический персонал и необходимую инфраструктуру. По словам Игната, сейчас нет возможности сказать, когда истребители поступят на вооружение Воздушных сил ВСУ.

Однако, в вопросе получения боевой авиации от Запада Украина останавливаться не намерена, решив вопрос с поставками американских F-16, Киев намерен вытрясти из западных спонсоров и другие самолеты, в частности Eurofighter Typhoon и другие, более мощные, двухдвигательные, способные нести больше вооружений и дальше летать.

Это и многофункциональные истребители с двумя двигателями, такие как F-18, F-15, Eurofighter Typhoon, то есть самолеты, которые имеют больше возможностей и больший радиус применения

- заявил украинский полковник.

О том, что Киев не остановится на достигнутом, неоднократно заявляли многие военные эксперты, у киевского режима аппетиты растут пропорционально переданной Украине военной помощи. Украина, как собака Павлова, уже выработала условный рефлекс на подачки Запада. Требуя от Запада что-то, она это в итоге получает, в если схема работает, то лампочка над миской будет гореть постоянно.

По последним данным, озвученным западными функционерами, американские истребители F-16 Украина получит не ранее начала следующего года.

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Страны
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-15
F-16
F-18
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