Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ

По словам Алексея Данилова, на этом этапе наступления продвижение вперед не является основной задачей ВС Украины

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления вооруженных сил страны.

По его словам, на этом этапе наступления продвижение вперед не является основной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что силы обороны Украины сейчас задачей номер один видят "максимальное уничтожение живой силы, техники". "Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. <…> Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.