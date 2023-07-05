Войти
ТАСС

Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ

485
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По словам Алексея Данилова, на этом этапе наступления продвижение вперед не является основной задачей ВС Украины

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления вооруженных сил страны.

По его словам, на этом этапе наступления продвижение вперед не является основной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что силы обороны Украины сейчас задачей номер один видят "максимальное уничтожение живой силы, техники". "Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. <…> Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Похожие новости
04.07.2023
Глава Военного комитета НАТО заявил, что СВО не привела к снижению возможностей ВС РФ
03.07.2023
Зеленский заявил, что Украина активизирует работу по обеспечению ВСУ боеприпасами
29.06.2023
Глава Минобороны Украины заявил, что основные события контрнаступления ВСУ еще впереди
26.06.2023
СМИ: потери ВСУ в ходе контрнаступления станут уроком для США
23.06.2023
CNN: контрнаступление Киева не оправдывает ожиданий Запада
06.07.2022
Шойгу заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине до полного выполнения поставленных задач
16.03.2022
Патрушев заявил о стремлении России добиться нейтрального статуса Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 15:04
  • 52490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 13:08
  • 1
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям
  • 05.07 12:02
  • 1
Зачем мы на Украине? (Часть 1)
  • 05.07 11:51
  • 11
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 05.07 10:53
  • 1
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 05.07 08:46
  • 1
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета на Камчатке
  • 04.07 22:16
  • 4
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
  • 04.07 12:52
  • 1
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 04.07 09:59
  • 471
Претензии к администрации сайта
  • 04.07 09:46
  • 39
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву