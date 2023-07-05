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ТАСС

Комплекс ледовой разведки прошел успешное тестирование в условиях Арктики

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Арктика
Арктика.
Источник изображения: © Фото : Фонд Росконгресс

Уникальность испытаний заключалась в выполнении взлета и посадки в реальных условиях с вертолетной площадки дрейфующего атомного ледокола ФГУП "Атомфлот"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Программно-аппаратный комплекс ледовой разведки на базе беспилотника палубного базирования прошел успешное тестирование в условиях Арктики. Как сообщила во вторник пресс-служба дирекции Северного морского пути (СМП) Росатома, уникальность нынешнего этапа испытаний состояла в том, что взлет и посадку беспилотник совершал с вертолетной площадки дрейфующего атомного ледокола.

"В акватории Обской губы Карского моря (Ямало-Ненецкий автономный округ - прим. ТАСС) был успешно проведен второй этап испытаний комплекса ледовой разведки на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) палубного базирования. <...> Уникальность испытаний заключалась в выполнении взлета и посадки в реальных условиях с вертолетной площадки дрейфующего атомного ледокола ФГУП "Атомфлот", - сообщила пресс-служба.

В рамках испытаний были выполнены два маршрутных полета, в ходе которых были получены изображения подстилающей поверхности в видимом и радиолокационном диапазонах. Была продемонстрирована работа бортовых систем, геолокационная привязка изображений, передача радиолокационных изображений ледовой обстановки на рабочее место оператора и отображение на геоинформационном сервере.

По словам заместителя директора Дирекции Севморпути госкорпорации "Росатом" Максима Кулинко, комплекс оперативной воздушной ледовой разведки - один из составных элементов цифровой экосистемы СМП, которую создает Росатом. Кроме БПЛА в эту систему войдут единая платформа цифровых сервисов и фонд данных, а также бортовые измерительные комплексы. Как подчеркнул Кулинко, создание цифровой экосистемы СМП позволит повысить безопасность судоходства, а также экономическую эффективность морских грузоперевозок в Арктике. Цифровая экосистема должна быть создана в 2024 году и полностью введена в эксплуатацию в середине 2025 года.

Первое испытание программно-аппаратного комплекса ледовой разведки проводилось в феврале 2023 года на Рыбинском водохранилище, еще покрытом снегом и льдом, в условиях сильного ветра, сплошной облачности и высокой влажности. Аппарат, оснащенный радиолокаторами и видеокамерой, пролетел 70 км на высоте 1 км. Испытания подтвердили, что аппарат хорошо управляется даже на большом расстоянии, а радиолокационные данные передаются на пульт управления.

Для второго этапа испытаний в арктических условиях потребовалась существенная доработка силовой установки и служебных систем БПЛА. Была реализована терморегулировка двигателя внутреннего сгорания, из системы управления исключен магнитный компас, выполнена подготовка аккумуляторных батарей к эксплуатации в арктических условиях и множество других доработок.

На следующем этапе запланировано внедрение системы полностью автоматизированной посадки на палубу без участия оператора, после чего будут проведены повторные испытания в естественной среде с посадкой на ледокол в движении в условиях качки. После летных испытаний и устранения выявленных недочетов планируется развернуть серийное производство и начать поставки авиационных комплексов на атомные ледоколы Атомфлота. 

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