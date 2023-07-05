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РИА Новости

Страны ШОС приложат все усилия для укрепления безопасности в регионе

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Флаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Страны ШОС приложат все усилия для укрепления безопасности и стабильности в регионе

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества будут прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на пространстве объединения, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации совета глав государств-членов ШОС.

"Государства-члены считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию деятельности террористических, сепаратистских и экстремистских группировок, уделяя особое внимание недопущению распространения религиозной нетерпимости, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации, ксенофобии, идей фашизма и шовинизма", - говорится в тексте декларации.

Отмечается, что "государства-члены, подтверждая приверженность миру, совместному развитию и равноправным отношениям на основе принципов взаимного уважения, дружбы и добрососедства, будут и далее вести конструктивный и доверительный диалог, углублять эффективное многоплановое сотрудничество, прилагать все усилия для укрепления безопасности и стабильности, обеспечения устойчивого развития на пространстве ШОС".

"Государства-члены, подтверждая твердую приверженность борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, полны решимости и далее принимать активные меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма, перекрытию каналов финансирования терроризма, пресечению вербовочной деятельности и трансграничного перемещения террористов, противодействию экстремизму, радикализации молодежи, распространению террористической идеологии, а также по ликвидации "спящих ячеек" и мест, которые используются как убежища террористов", - указано в документе.

Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели.

Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и предстоящий саммит станет кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в саммите приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

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Страны
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Монголия
Пакистан
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Проекты
ШОС
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