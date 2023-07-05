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ТАСС

В Москве создадут новый современный центр для военного комиссариата

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Военный билет и повестка на столе военного комиссариата
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Отмечается, что учреждение позволит повысить качество военно-учетной работы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый современный центр для военного комиссариата появится в Москве, это позволит повысить качество военно-учетной работы. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра столицы.

"В Москве построят современный центр для военного комиссариата. Соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы подписал [мэр] Сергей Собянин", - говорится в публикации.

Отмечается, что центр позволит повысить качество военно-учетной работы, в нем создадут комфортные условия для граждан, поступающих на военную службу, и сотрудников военного комиссариата города. Он появится недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Собянин Сергей
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