В Москве создадут новый современный центр для военного комиссариата

Отмечается, что учреждение позволит повысить качество военно-учетной работы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый современный центр для военного комиссариата появится в Москве, это позволит повысить качество военно-учетной работы. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра столицы.

"В Москве построят современный центр для военного комиссариата. Соответствующее постановление на заседании президиума правительства Москвы подписал [мэр] Сергей Собянин", - говорится в публикации.

Отмечается, что центр позволит повысить качество военно-учетной работы, в нем создадут комфортные условия для граждан, поступающих на военную службу, и сотрудников военного комиссариата города. Он появится недалеко от единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.