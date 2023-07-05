Политика Макрона привела к фиаско Франции на международной арене

Макрон испытывает одно внешнеполитическое поражение за другим, пишет L’Opinion. Причина – в том, что он не приводит в соответствие "амбиции и аммуницию". Не справившись с бунтами и бедностью, Франция берется учить других. И больше всех это раздражает Германию.

Президент Франции был вынужден отменить государственный визит в Германию, намеченный на 2-4 июля. Причина: внутриполитическая ситуация во Франции, которая не может не ослаблять позиции Парижа на международной арене.

Но какое же это унижение! Отменен самый торжественный по формату (государственный) визит, который он должен был проходить в течение трех дней с воскресенья 2 июля. "Учитывая внутреннюю ситуацию, президент Республики сообщил, что желает остаться во Франции на ближайшие несколько дней", - объявил Елисейский дворец в субботу.

Не самым приятным был и контекст этой отмены: Макрону пришлось срочно вернуться из Брюсселя в пятницу утром, прервав свое участие в работе Европейского совета. Со своей стороны, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, готовившийся к приему Макрона, выразил понимание "причин отмены в связи с ситуацией во Франции".

Официально это всего лишь "перенос", но новая дата визита так и не была названа. "Государственный визит" – это не просто приезд главы другого государства: его нельзя организовать за несколько дней. Во Франции внутренняя политика является главным тормозом внешней политики Эммануэля Макрона. Эта последняя неприятность – еще один признак ослабления позиций Франции на международной арене. Мы уже видели это в марте этого года, когда Елисейский дворец был вынужден отказаться от своих планов по приему английского короля Карла III за два дня до назначенной даты из-за того, что Франция… не смогла обеспечить необходимых условий безопасности.

Напомним: в то время Францию потрясали демонстрации противников пенсионной реформы. Королевский визит (тоже государственный, то есть самый пышный и торжественный) формально отложен, но на деле так до сих пор и не состоялся. Два государственных визита были отменены менее чем за четыре месяца, причем у двух наших главных союзников: неслыханное событие для международной дипломатии.

Досадные совпадения

Все эти досадные отмены выпали на особенно неудачное время, учитывая, что отношения с Германией, которые никогда не были легкими, переживают сейчас очень сложный период. "Это было лучшее решение, которое мы могли принять, но оно еще больше испортит наш имидж", - говорит Клод Мартен (Claude Martin), бывший посол в Берлине. Он напоминает: "Многие опасаются новых трудностей в преддверии Олимпийских игр в Париже в июле-августе 2024 года".

Наш имидж? С одной стороны, городские беспорядки, подобных которым не было ни в одной европейской стране (за исключением Швеции). С другой стороны, ухудшение качества государственных услуг и сложная экономическая ситуация, о чем свидетельствует рекордная цифра государственного долга в 3 000 миллиардов евро. (Именно ее назвал в пятницу Национальный институт экономических исследований INSEE). Это не мешает руководству Елисейского дворца стремиться "задавать темп" в европейских и глобальных делах. Мы снова увидели это 22 и 23 июня на парижском саммите "за новый глобальный финансовый пакт", который принес весьма скромные результаты.

Претензии немцев к Франции

Что касается Германии, то тучи сгущаются уже несколько месяцев. Последняя крупная совместная инициатива двух государств была три года назад, в мае 2020 года, когда Эммануэль Макрон и Ангела Меркель договорились о том, что Европейский союз должен иметь право брать на себя долговые обязательства, чтобы поддерживать экономики стран, пострадавших от пандемии коронавируса. С тех пор было много деклараций о взаимной дружбе, но мало конкретных действий.

Все больше "сложных и несколько противоречивых проблем и вопросов, которые еще предстоит решить", по словам одного дипломата. Осенью прошлого года такая ситуация привела к отмене заседания франко-германского Совета министров 26 октября. Ранее такого не случалось. Оно состоялось 22 января 2023 года, чтобы отметить 60-летие Елисейского договора между двумя странами, но завершилось только смягчающими декларациями. Разногласия между двумя странами в основном касаются энергетики (ядерной) и обороны - стратегических вопросов. Недавно мы наблюдали это на примере разногласий по поводу противовоздушной и противоракетной обороны Европы.

Появление в последний момент министра обороны Германии Бориса Писториуса на конференции, организованной Эммануэлем Макроном 19 июня, ничего не дало для реального примирения точек зрения, и главе государства пришлось довольствоваться лишь формальными заявлениями.

Претензии у ФРГ к Франции во какие: немцев смущают повороты Эммануэля Макрона во внешней политике. Один из примеров – его новая "Восточная политика" (совсем не похожая на Ostpolitik) в отношении Восточной Европы. Франция уже давно враждебно относится к расширению Европейского союза и НАТО, не желая брать туда Украину. И вдруг без каких-либо публичных дебатов несколько недель назад Елисейский дворец "переключил передачу". Внезапно Франция стала выступать за скорейшее вступление Украины в Североатлантический альянс, в то время как Вашингтон и Берлин, наоборот, притормозили с "евроинтеграцией" Киева.

Это типичное проявление "декларативного и волюнтаристского" аспекта французской политики. Эта ее черта вызывает много вопросов в Германии, где в силу правовой культуры более серьезно относятся к практическим последствиям. В Германии есть постоянное подозрение, что "Франция выдвигает идеи и ожидает, что Германия найдет деньги". В последнее время это стало проявляться вокруг плохо сформулированной идеи "европейского суверенитета". С точки зрения Берлина, это часто слишком сильно соответствует исключительно французским интересам.

Трудности в отношениях с Германией – лишь один из примеров, с которыми сталкивается французская дипломатия. Безусловно, есть и успехи, в частности, придуманное Макроном новое Европейское политическое сообщество, общеевропейский совещательный орган. Но в целом картина безрадостная. Отношения Франции со странами Магриба, особенно с Марокко, резко ухудшились. В Африке Франция с трудом смиряется с провалом своей военной операции в Мали. В ряде политических кризисов деятельность французского президента принесла мало конкретных результатов, будь то в Ливии, Ливане, Ираке, на Кавказе или в Венесуэле. Нигде результаты не соответствовали нашим амбициям. Или хотя бы нашим самым скромным ожиданиям.

Жан-Доминик Мерше (Jean-Dominique Merchet)