Войти
РИА Новости

Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа

593
0
0
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Шойгу и Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, по его итогам сформированы поручения и поставлены задачи органам военного управления и предприятиям ОПК, сообщило военное ведомство.

"На заседании рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, в том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"В завершении заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса", - уточнили в МО РФ.

В заседании приняли участие Шойгу, глава Минпромторга Мантуров, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Шойгу Сергей
Похожие новости
31.01.2022
Министр обороны Сергей Шойгу посетил первый в России завод по производству крупноразмерных БЛА
28.01.2022
Первый лётный образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью представили Шойгу на заводе в подмосковной Дубне
23.08.2021
Первый полёт построенного "с нуля" Ту-160М ожидается в 2022 году - Мантуров
24.10.2018
Закодированы на отставание
21.11.2017
Минобороны РФ приступает к испытаниям новейшего авиационного комплекса А-100
31.01.2014
Денис Мантуров: «Экспертизу проектов в сфере ОПК необходимо передать регионам»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 15:04
  • 52490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 14:02
  • 2
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 05.07 13:53
  • 18
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 05.07 13:14
  • 2571
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.07 13:08
  • 1
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 05.07 12:56
  • 2
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
  • 05.07 12:38
  • 1
Электрическая «Буханка» приступила к ходовым испытаниям
  • 05.07 12:02
  • 1
Зачем мы на Украине? (Часть 1)
  • 05.07 11:51
  • 11
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 05.07 10:53
  • 1
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 05.07 08:46
  • 1
Истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета на Камчатке
  • 04.07 22:16
  • 4
Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
  • 04.07 12:52
  • 1
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 04.07 09:59
  • 471
Претензии к администрации сайта
  • 04.07 09:46
  • 39
Евгений Пригожин назвал причины так называемого «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» на Москву