Шойгу и Мантуров обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве.

Шойгу и Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга, по его итогам сформированы поручения и поставлены задачи органам военного управления и предприятиям ОПК, сообщило военное ведомство.

"На заседании рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, в том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"В завершении заседания были сформированы соответствующие поручения и поставлены задачи профильным органам военного управления, а также руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса", - уточнили в МО РФ.

В заседании приняли участие Шойгу, глава Минпромторга Мантуров, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, центральных органов военного управления и органов государственной власти.