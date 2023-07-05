Война на Балканах не исключена. Все будет зависеть от двух вещей

Напряженность в Косово растет из-за Сербии, утверждает министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц в интервью Lidovky. По ее мнению, за все несет ответственность президент Вучич. А возможное начало войны в регионе зависит от двух вещей, связанных с конфликтом на Украине.

Марек Гудема

Интервью с министром иностранных дел Косово Доникой Гервалла-Шварц

Lidovky: Чем вызвана нынешняя напряженность в Косово?

Доника Гервалла-Шварц:Прежде всего я хочу подчеркнуть, что я глубоко убеждена: проблема не в избрании четырех глав администраций. Дело тут в давнишней идее о сербском господстве в Косово. Сербский президент Александр Вучич и Сербия хотят только одного — просто уничтожить нашу страну. Они не хотят смириться с тем, что Косово существует. Тут мы бессильны.

На переговорах одна из сторон не хочет прийти к результату и просто ищет предлог, зачастую формальный, чтобы остановить переговорный процесс. Такие переговоры невозможно продвинуть вперед. Именно это сейчас и происходит. Вот уже два года мы говорим нашим партнерам, что без ясной стратегии невозможно достигнуть результатов на переговорах в Брюсселе.

Я действительно считаю, что существует всего одно решение, которое обеспечит устойчивый мир на Балканах. Речь об официальном взаимном признании независимости и суверенитета Косово Сербией.

— То есть, по-вашему, источник нынешних проблем находится за пределами Косово, и что они не связаны с обострением напряженности между косовскими сербами и албанцами?

— Бойкот выборов откровенно инициировал Белград и сербский президент Александр Вучич. Люди, которые нападают на журналистов, косовскую полицию, членов миссии "Силы для Косово" и солдат Североатлантического альянса — все приехали в основном из Сербии. Это очень опасные люди, и их нужно остановить. Ничем нельзя оправдать отправку людей из Сербии в Косово, чтобы они применяли там насилие. Мы убеждены: не будь выборов, Александр Вучич нашел бы другое оправдание. Просто ясно, что сербский президент не готов к диалогу и не хочет довести его до благополучного завершения.

Мы открыты для новых выборов, но в них должен быть смысл. Если бойкот выборов со стороны сербов повторится, повторное проведение выборов ничего не изменит. Поэтому мы ждем сигналов из Сербии. Прежде всего, агрессивные сербы должны покинуть Косово или оказаться в тюрьме.

— Так что же делать?

— У нас с Белградом есть договор, подписанный в феврале в Брюсселе, по которому обе стороны приняли предложение Европейского Союза, поддержанное США. В тексте договора ясно написано, что необходимо соблюдать суверенитет обеих сторон в соответствии с принципами добрососедства и другими принципами и общими положениями. Потом в марте в Северной Македонии мы договорились о порядке реализации этого плана.

Проблема в том, что сербский президент Александр Вучич не был готов подписать этот договор и не готов его реализовать в Сербии. Он все время говорит, что договора между нами нет. Представителям ЕС следовало бы пояснить, есть ли у нас договор, и если да, то диалог нужно активизировать.

— Вы говорите, что необходимо взаимное признание Косово и Сербии. Однако некоторые государства ЕС сами по себе не признали Косово государством, а у Сербии перед официальным признанием есть к Косово определенные требования. Например, Белград требует автономии для сербского меньшинства в Косово…

— Независимость Косово — это реальность, и возвращение к состоянию до 2008 года маловероятно (17 февраля 2008 косовский парламент провозгласил независимость от Сербии — прим. авт.). Независимость — это реальность, которую признали более сотни стран-членов ООН. Таким образом, вопрос в том, как Сербия признает эту реальность. Поскольку кто не признает реальность, тот живет в другом мире с другим образом мышления, и это ненормально.

Кроме того, признать независимость Косово важно еще и для того, чтобы показать Александру Вучичу и Сербии, что менять границы на Балканах не получится. Дело не только в Косово. Вы посмотрите, как Сербия поступает с Боснией и Герцеговиной, где грозит отторжение сербских частей, или как Сербия вмешивается во внутренние дела Черногории, и как вместе с Россией она дестабилизирует Северную Македонию. Белград не считает государства, образовавшиеся после распада Югославии, самостоятельными и видит в них временно отторгнутые территории, которые Сербия хочет себе вернуть. Но этого не будет. Чем раньше будет признана независимость Косово, тем быстрее на всей территории Балкан воцарятся стабильность и устойчивый мир.

— Что вы можете сказать о требованиях относительно автономии для косовских сербов?

— Тут есть два аспекта. Во-первых, я не верю, что Сербия на самом деле связывает признание независимости Косово с вопросом прав сербского меньшинства в Косово. Во-вторых, сербское меньшинство в Косово обладает правами, каких нет ни у одного меньшинства в Европе. Например, представители сербского меньшинства имеют место в правительстве всегда, какими бы ни были результаты выборов. В других государствах кресла предоставляются меньшинствам в парламенте, но не в правительстве. Кроме того, я предполагаю, что дело вообще не в правах меньшинств, а в индивидуальных правах сербских граждан Косово. Как мы можем это изменить? С помощью процесса переговоров и диалога.

Что касается индивидуальных прав, они у сербов в Косово лучше, чем в какой-либо другой стране. Если говорить о коллективных правах, то мы готовы обсуждать это, но мы не допустим предоставления исполнительных полномочий, как, например, в случае Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Такие полномочия позволяют сербам блокировать и парализовать целое государство. Мы должны чтить независимость Косово, его конституцию и его функционирование как государства.

Об остальном мы готовы говорить. Насколько я помню, в Косово проживает около 50 тысяч сербов, а это три – четыре процента населения, а остальные — косовские албанцы.

— Раз уж мы заговорили о составе населения в Косово, то в конце 90-х часто задавали вопрос, почему Косово не присоединится к Албании?

— Вы попробуйте спросить в столице Албании, насколько мы независимы от Албании… Они не всегда остаются довольны, и поэтому иногда мы получаем непрошенные советы. Но шутки в сторону. В 1991 году Косово решило стать независимым государством, а независимость провозгласило в 2008 году. Мы — по-настоящему независимая республика. Если бы вам представилась возможность поговорить с представителями нового поколения албанцев в Косово, а их много, потому что половина населения младше 30 лет, то вы поняли бы, насколько они гордятся своей Косовской Республикой и хотят продолжать ее строительство. Это их родина. У нас есть одно стремление — стать членом Европейского Союза.

С Албанией нас связывает общая история, культура и язык. Вместе с другими государствами, за исключением Сербии, мы хотим стать частью Европейского Союза. Когда это произойдет, границы в традиционном смысле уже не будут играть такой уж большой роли.

— Вы упомянули о нескольких очагах напряженности на Балканах. Иногда говорят о вероятности новой войны. Неужели все действительно настолько серьезно?

— Все зависит от двух вещей: от того, как будет развиваться вооруженный конфликт на Украине, и насколько сильной или слабой будет чувствовать себя Россия. Если Москве покажется, что она проигрывает вооруженный конфликт на Украине, то у нее появится сильный стимул разжечь конфликт в другом месте. Все нынешние волнения и беспорядки на Западных Балканах связаны с Россией. Поскольку, как мы видим, Сербия на самом деле — инструмент Москвы.

При этом сербский президент Александр Вучич играет роль "младшего" Владимира Путина. Он не так силен, как Владимир Путин, но он агрессивен по отношению к своим соседям так же, как Владимир Путин. Политика у него та же. Ни один из его соседей не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому ситуация, в которой у нас есть "младший" Путин и вооруженный конфликт на Украине, подводит меня к выводу, что войну на Балканах мы исключить не можем.

Однако немаловажны и сигналы, которые подает Запад. Если он сдастся Вучичу, то у нас снова может начаться война. Если же Запад отреагирует жестко и покажет Александру Вучичу, что с такой стратегией ему рассчитывать не на что, то сербский президент еще хорошо подумает, прежде чем предпринимать какие-то агрессивные шаги. Мы не можем сдаваться на милость автократов. Пока Запад расширил свое вооруженное присутствие в Косово и предпринял некоторые шаги в Боснии и Герцеговине, но вместе с тем его политическая позиция должна быть жестче.

Например, Сербия претендует на вступление в Европейский Союз. Тогда ЕС должен показать, что для него неприемлемо, что Сербия угрожает войной своим соседям. Сербия продолжает получать деньги из Брюсселя. Но также невозможно купить страну и освободить ее от российского влияния. Деньгами этого не добиться — нужны ясные политические сигналы.

— Что, по-вашему, сейчас является главным препятствием для Косово на его пути к членству в Европейском Союзе?

— Во время чешского председательства в ЕС Косово, как и другие государства Западных Балкан, официально подало заявку на вступление в Европейский Союз. Мы первые на Балканах в том, что касается правоприменения и соблюдения принципов демократии. У нас самое прозападное и проевропейское население. Согласно последнему опросу Международного республиканского института, членство Косово в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе поддерживают 95% граждан нашей страны.

Разумеется, есть пять стран ЕС, которые не признали Косово независимым государством, но я убеждена, что все равно существует техническая возможность, чтобы открыть для Косово путь в ЕС. Очень важна политическая воля. Если Европейский Союз на самом деле хочет поддержать самую демократическую страну Западных Балкан, то найдет вариант.

— А если государства-члены Европейского Союза не согласятся единодушно с вашим членством, то удовольствуется ли Косово другим, особым статусом вместо полноценного членства?

— Нам не нужен особый статус, потому что я не знаю ни одного другого государства Западных Балкан, которое так же чтило бы европейские принципы и ценности, демократию, правовое государство, и которое так же заслуживало бы скорейшего вступления в Европейский Союз. Мы хотим, чтобы членство в ЕС основывалось на заслугах. Нам должны открыть двери, и тогда мы докажем, что готовы присоединиться. Предполагаю, что существуют варианты, чтобы сделать это, задействовав и государства, которые не признали независимость Косово.

— Насколько высока вероятность, что Косово вскоре станет членом НАТО?

— Честно говоря, я не вижу возможностей, чтобы мы вскоре стали членом Европейского Союза. Но наше членство в Североатлантическом альянсе стало бы важным сигналом для всего региона, где традиционно разворачивается столкновение между Востоком и Западом. У нас по соседству уже есть три члена НАТО, и большим вкладом в поддержание мира на Балканах стало бы вступление в альянс еще и Косово и Боснии и Герцеговины.