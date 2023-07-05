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ТАСС

Harper’s Magazine назвал курс США на расширение НАТО причиной кризиса на Украине

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

Обозреватели издания Бенджамин Шварц и Кристофер Лэйн предупреждают, что Вашингтон "приближается к прямому конфликту с Москвой"

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Политический курс США на поддержку расширения НАТО в Восточной Европе без оглядки на возражения Москвы привел к конфликту на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной в июньском выпуске американского журнала Harper’s Magazine.

Как отмечают обозреватели издания Бенджамин Шварц и Кристофер Лэйн, мир стал свидетелем "самого интенсивного и продолжительного военного противостояния за всю почти восьмидесятилетнюю историю глобальной конкуренции между США и Россией". Авторы указывают на предоставление Вашингтоном и его союзниками разведывательных данных о ситуации в зоне боевых действий на Украине и предупреждают, что Вашингтон "приближается к прямому конфликту с Москвой", а риск ядерного противостояния между двумя сверхдержавами сегодня "выше, чем когда-либо в истории", за исключением периода Карибского кризиса 1962 года.

Колумнисты называют "упрощенным и корыстным" стандартный американский подход к украинскому конфликту как к кризису, вызванному действиями Москвы. "Он не учитывает хорошо задокументированные и вполне понятные возражения, которые в России высказывали против расширения НАТО в течение последних трех десятилетий, и затемняет основную ответственность, которую несут архитекторы внешней политики США за [сложившуюся] тупиковую ситуацию", - отмечается в публикации. Ее авторы подчеркивают, что глобальная роль Вашингтона и конкретно политика США в отношении России и НАТО "неумолимо" привели к началу боевых действий на территории постсоветской республики. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
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