Закупка СВ Перу ББМ с колесной формулой 8x8 вышла на завершающий этап

ЦАМТО, 4 июля. Процедура приобретения 30 бронированных машин с колесной формулой 8x8 для Сухопутных войск Перу вступила в завершающую фазу.

Как сообщает Defensa.com, потенциальные претенденты должны представить свои предложения к 14 июля. Закупка осуществляется непосредственно Сухопутными войсками в формате межправительственного соглашения с применением Директивы DIR-DEC-005: "Процесс закупки товаров и услуг в рамках межгосударственной модели" от 3 марта 2023 года по программам "Приобретение колесных бронированных машин для 3-й бронетанковой бригады Сухопутных войск" (шифр № 2519572) и "Приобретение колесных бронированных машин для 6-й бронетанковой бригады Сухопутных войск" (шифр № 2519572).

Согласно информации Defensa.com, 28 июня Комиссия по оценке (CETO) направила нескольким компаниям-производителям через соответствующие посольства "окончательные правила процедуры закупки", которые содержат информацию о порядке приобретения и технические требования к ББМ. Предполагается, что страна-победитель будет объявлена 14 июля после вскрытия конвертов с предложениями.

Процесс уже вызвал ряд критических замечаний и вопросов различного рода, связанных с используемым форматом межправительственного соглашения, который, по заявлениям, является громоздким и чрезвычайно медленным. Также не будет принято во внимание подписанное оружейным предприятием Сухопутных войск FAME SAC (Fabrica de Armas y Municiones del Ejercito) соглашение о сотрудничестве с Optimum Vehicles Logistics / FNSS Savunma Sistemleri AS о "Сборке, совместном производстве, обслуживании и коммерциализация колесной и гусеничной техники", в рамках которого в Перу может быть организовано совместное производство ББМ с колесной формулой 8x8. Также ходят слухи о том, что победитель тендера фактически уже определен.

В связи с последним следует упомянуть опубликованное в апреле южнокорейским порталом The Korea Economy Daily сообщение о том, что компания Hyundai Rotem, которая предлагает через корпорацию STX модифицированную версию БМП K808, уже заключила контракт на продажу ББМ ВС Перу. Представители Сухопутных войск Перу тогда заявили Defensa.com, что эта информация не верна, поскольку Комиссия по оценке еще не опубликовала свой отчет и не направила официальных приглашений участникам торгов.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2023 года Министерство обороны Перу выделило дополнительно 238,8 млн. солей (около 60 млн. долл.) в бюджет Сухопутных войск на приобретение 30 бронированных машин с колесной формулой 8x8.

Как предполагается, 18 ББМ с колесной формулой 8x8 будут приобретены для 3-й бронетанковой бригады (Мокегуа) и 12 ед. – для 6-й бронетанковой бригады (Такна).

Оба проекта являются частью программы Pacha Kuyuchix, предусматривающей приобретение в общей сложности 120 бронемашин с колесной формулой 8x8. Первоначально предполагалось приобрести 301 ББМ данного типа: 178 БТР и 123 БМП для замены, среди прочего, устаревших Unimog UR-416 и FIAT-Oto Melara 6614-G и 6616-H (4x4). Тем не менее, из-за сокращения бюджета в последние годы заказ был сокращен до 120 бронетранспортеров.