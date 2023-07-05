Кулеба заявил о сдвиге графика обучения украинских пилотов на F-16

По словам главы МИД Украины, одна из стран Запада обещала начать подготовку пилотов ВСУ в июне, но заявила об "ошибке в расчетах" и отложила процесс

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Одна из стран Запада обещала Киеву начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 еще в июне, однако так и не приступила к процессу подготовки, объяснив ситуацию "ошибкой в расчетах". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться. Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс", - приводит его слова издание "Украинская правда".

Кулеба пояснил, что одна из стран, какая именно он не уточнил, обещала начать обучение пилотов в июне. "Теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им надо больше времени", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров в затягивании с обучением украинских летчиков пилотированию истребителей F-16, отметив, что график тренировочных миссий все еще отсутствует. В свою очередь представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Киев не хочет давить на западные страны в этом вопросе, так как зависит от их поддержки. В начале июня он сообщал, что украинские пилоты могут в скором времени отправиться за границу на обучение.

В конце мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Запад рассчитывает в ближайшие недели начать подготовку украинских летчиков для применения F-16. По его словам, Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию, координирующую их обучение. Ранее Зеленский заявлял, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, а после этого, через шесть-семь месяцев, в страну могут поступить первые самолеты. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что украинские войска смогут начать боевое применение F-16 только осенью или зимой, потому что на подготовку пилотов и инженеров требуется время.