ФСВТС: Россия ведет конфиденциальные переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей

ЦАМТО, 4 июля. Страны АТР интересуются российскими фрегатами "Гепард-3.9" и другими боевыми кораблями, идут переговоры на условиях конфиденциальности.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Ранее Россия реализовала два контракта на продажу Вьетнаму в общей сложности четырех фрегатов проекта 11661Э ("Гепард-3.9"), напоминает агентство.

"Россия имеет огромный опыт в области судостроения. Эффективность российских кораблей признана во всем мире. Именно поэтому страны Азиатско-Тихоокеанского региона проявляют особый интерес не только к фрегатам "Гепард-3.9", но и к другим проектам. Соблюдая договоренности о конфиденциальности, можем лишь сказать, что ведем переговоры со всеми заинтересованными странами", – сказал представитель ФСВТС.