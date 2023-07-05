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Lenta.ru

Описана роль новых российских истребителей в украинском конфликте

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Один из переданных Морской авиации ВМФ России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, июнь 2023 года
Один из переданных Морской авиации ВМФ России истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Иркутск, июнь 2023 года.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Российский истребитель Су-30СМ2, ставший следующей модернизацией после Су-30СМ, обладает высокой маневренностью, усовершенствованным внутренним оборудованием, одной из самых эффективных систем обнаружения целей в мире. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он также добавил, что постоянные модернизации необходимы, поскольку противник также регулярно совершенствует свои вооружения.

«Благодаря мощным двигателям самолет получил прирост тяговооруженности на 15-20 процентов. Произведена замена электроники, внутреннего оборудования, совершенствование систем обнаружения целей. Также истребитель стал более маневренным, что немаловажно для выполнения задач и достижения превосходства в воздухе», — подчеркнул Леонков.

Он также добавил, что у Су-30СМ2 достаточно большая номенклатура ракет, речь, в том числе, о морских ракетах, предназначенных для уничтожения надводных кораблей противника. Именно поэтому первым заказчиком истребителя стал военно-морской флот.

«Каждый истребитель рассчитан на определенное количество боевых вылетов. Его живучесть в воздушном бою связана с работой ПВО противника, которая тоже постоянно совершенствуется. Именно поэтому необходимы постоянные модернизации», — заключил Леонков.

Ранее сообщалось, что иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Министерству обороны России партию двухместных многоцелевых истребителей Су-30СМ2. Все самолеты, которые планируют поставить до конца 2023 года, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении.

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
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