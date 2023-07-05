Противокорабельные ракеты NSM могут передать Украине.

По сообщениям польских СМИ, современные противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missile), разработанные норвежской компание Kongsberg Defence & Aerospace, с польских складов могут быть переданы ВС Украины.

Согласно источникам, переговоры между двумя странами о возможной передаче этих систем береговой обороны уже ведутся и находятся на продвинутой стадии. считается, что NSM предоставит ВСУ мощные возможности для поражения как морских, так и наземных целей на дальности около 200 км.

Другими особенностями ракет NSM является малозаметность, затрудняющая противнику её заблаговременное обнаружение, и способность совершать непредсказуемые маневры на конечном участке траектории для преодоления систем ПВО противника. Ракета также оснащена инфракрасной системой наведения (IIR), что позволяет её не выдает радиочастотного предупреждения и снижает уязвимость от средств РЭБ противника, использующих тактику создания радиочастотных помех.

По утверждениям источников, обеспечение передачи вооружений могла бы быть обеспечена за счет средств Европейского союза, что, в свою очередь, позволило бы Польше пополнить свои запасы противокорабельных ракет NSM.

ПУ ракет NSM ВМС Польши несет шасси местного производства

Как известно, в настоящее время ВМС Польши имеют на вооружении два комплекта системы NSM в составе сил береговой обороны. Каждый состоит из двух батарей, имеющих по три пусковые установки, несущих до четырех ракет каждая, а также вспомогательные командные средства и средства управления огнем. Кроме того, там находятся командные машины батарей и эскадрилий, центры мобильной связи и РЛС обнаружения целей и сопровождения.

ВМС Польши стали первым оператором противокорабельных ракет NSM, развернувшим вариант береговой обороны. Впоследствии подобные системы решили приобрести Корпус морской пехоты США, ВМС Румынии и Латвии. ВМС США и Норвегии используют ракеты NSM в их варианте корабельного старта.

По материалам рсеурса thedrive.com